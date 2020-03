Vláda se rozhodla vyčlenit další miliardu na bezúročné půjčky pro podnikatele

Praha Vláda vyčlení další miliardu korun na program bezúročných půjček pro podnikatele kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru. Na tiskové konferenci po pondělním jednání kabinetu to řekl ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Vláda program Úvěr COVID schválila na začátku minulého týdne, na půjčky bylo původně vyčleněno 600 milionů korun. Nově se program rozšíří také na osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ).



Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) spustila příjem žádostí v pondělí. Podle Havlíčka bylo během dne přijato 437 žádostí v celkové hodnotě 800 milionů korun. „V zásadě můžeme říct, že program je vyčerpán, nebo během následujících hodin bude,“ uvedl. Původně měla banka přijímat žádosti o bezúročné půjčky od 1. dubna.

Provozní úvěr je možné využít například na úhradu mezd zaměstnanců, nákladů na energie, nájmu, k financování zásob, úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, k předfinancování pohledávek apod. Podnikatelé mohou požádat o částku od půl milionu do 15 milionů korun. „Pro některé malé podnikatele to byla vysoká částka, budeme to snižovat,“ uvedl v pondělí Havlíček. Stát podle něj podnikatele dále podpoří přesunem peněz z některých dalších operačních programů, tak aby jim byly k dispozici.

Úvěr COVID má ČMZRB poskytovat do 90 procent způsobilých výdajů a se splatností dva roky včetně možnosti odloženého splácení na dobu až 12 měsíců. Žádosti je možné podat přes e-podatelnu ČMZRB a její součástí bude muset být doklad prokazující, že se podnikatel dostal do potíží právě v souvislosti s koronavirem. Může jít například o doklady potvrzující zrušení zájezdů v případě cestovních kanceláří, potvrzení o zrušení zakázky či dodávky materiálu v případě výrobních společností.