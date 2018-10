Všechny peníze jsme investovali do umělého oplodnění, rodina byla priorita, říká trojnásobná matka

Stejně jako většina mladých párů si i Alena s manželem vysnili velkou rodinu s dětmi. Jenže když nedlouho po svatbě začali dítě plánovat, manžel vážně onemocněl a jedinou možností, jak dosáhnout vytouženého potomka, se tak stalo umělé oplodnění. Na počátku si Alena ani nepřipouštěla, že by to nemuselo vyjít, když ale první pokus skončil potratem a následné dva pokusy nezdarem, začaly docházet finance i energie.

„Byl to hrozný pocit beznaděje. Hodně jsem se k tomu upnula, a když to nevyšlo, byl to pro mě úplný konec světa,“ popisuje Alena, jaké pocity prožívala, když bez úspěchu absolvovala tři cykly umělého oplodnění. „Poprvé si člověk ani nepřipouštěl, že by se to nemělo povést. A ono se to povedlo, takže následně bral automaticky, že když jde na umělé oplodnění, udělají mu tam dítě. Jenže jsem potratila,“ vypráví svůj příběh dnes trojnásobná matka.

Umělé oplodnění není v České republice nic neobvyklého. Ročně se metodou asistované reprodukce, takzvané IVF, narodí přibližně čtyři procenta dětí. Nejčastějším důvodem bývají problémy s neplodností, ať už u mužů, či u žen. U některých párů přichází umělé oplodnění na řadu také ve chvíli, kdy kvůli určitému zdravotnímu riziku nemají příliš mnoho času, a tak se dopředu rozhodnou nechat si zmrazit vajíčka či spermie, stejně jako tomu bylo u Aleny a jejího manžela. V tom případě je pak IVF téměř jedinou nadějí, jak dítě počít.

Jenže podstoupit umělé oplodnění je stále velice finančně náročné, veřejné pojišťovny totiž hradí většinou jen tři cykly umělého oplodnění. Po neúspěchu jsou tak páry, které mají problémy s početím, odkázány na použití vlastních prostředků. Cena jednoho cyklu se přitom pohybuje okolo padesáti tisíc korun, v některých centrech může být i vyšší a výjimkou nejsou ani výdaje na další léky, přičemž částky se tak rychle mohou vyšplhat i na šestimístné cifry.

„Celkově nás čtyři pokusy vyšly přibližně na 200 000 korun,“ shrnuje Alena, kolik peněz do snahy o potomka za necelé tři roky investovali. V době, kdy se o miminko pokoušeli, navíc stavěli dům. Kvůli vysokým částkám za asistovanou reprodukci ale brzy stavbu museli přerušit. „Všechny peníze, které jsme ušetřili, jsme investovali do umělého oplodnění, protože pro nás rodina byla priorita. Vždy když se nám podařilo naspořit více peněz, jsme zase všechno utratili a doufali jsme, že nám to tentokrát vyjde,“ líčí Alena, jak náročný celý proces byl.

I přes možné finanční komplikace se ale podle Aleny stejně nic nevyrovná tomu, přivést na svět vlastního potomka. „Na ten pocit, když jsem zjistila, že to vyjde, nikdy nezapomenu. Bylo to jako zázrak,“ ukončuje s úsměvem Alena své povídání a spěšně se loučí. Ve vedlejší místnosti se totiž už o pozornost hlásí její tři malé děti.