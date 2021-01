Za asistenta pedagoga rodič neplatí, za osobního už ano. Jaký je mezi nimi rozdíl?

PRAHA Během koronakrize s domácí distanční výukou si spousta rodičů uvědomila, jak náročná, záslužná a duši dítěte ovlivňující je práce učitele. Čím specifičtější péči dítě potřebuje, tím vyšší jsou nároky na vzdělání i lásku k práci daného kantora.

Podle socioložky Jiřiny Šiklové by se dospělý s občanským průkazem a volebním právem neměl ohánět argumentem, že má na něco nárok. „Jediný, kdo má ve vyspělé společnosti na něco nárok, jsou děti: na naši lásku, ochranu a vzdělání úměrné jejich schopnostem, a staří nemohoucí lidé: na důstojný závěr svého života. Zbytek by měl, pokud mu to dovoluje zdraví, čestně s ostatními nástrahami života bojovat,“ prohlašuje doyenka české sociologie. V souladu s jejím názorem se ve školních zařízeních pohybují asistenti pedagogů a osobní asistenti dětí z mateřských škol a osobní asistenti žáků.