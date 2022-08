Přestává hra na bio, na speciality, dřevěné sudy. Zde se počet zákazníků citelně snížil, říká vinař Šupa

Lidovky.cz: Nakolik už válka na Ukrajině ovlivnila vaše vinařství? A obor obecně?

Okamžitý dopad to mělo v tom, že Ukrajina je důležitý výrobce skla, jsou tam veliké sklárny. My konkrétně jsme spolupracovali se sklárnami v okolí Dnipra. Vlastně ze dne na den nastal obrovský nedostatek skla a dramaticky vzrostly jeho ceny, což se zároveň prolíná se zvýšením cen energií, zejména plynu a elektřiny.

My dnes se sklárnami fungujeme v režimu podepsané energetické doložky, což je novinka od 1. května. To znamená, že vy cenu skla víte jen na měsíc dopředu. A to je to nejhorší. Energetická doložka se vyhlašuje na měsíc a přičítá se k samotné domluvené ceně skla. Tedy když s řetězci budete domlouvat dopředu odbyt – nyní se již dojednávají dodávky svatomartinského v listopadu a zanedlouho se začne řešit vánoční trh –, tak nyní neznáte cenu, za jakou budete kupovat sklo. To je obrovský problém pro kalkulace, ty jsou dnes spíše jen nějaký odhad.