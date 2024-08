V souvislosti s finančními trhy se často připomíná příměr s máváním motýlích křídel. Jedna maličkost na konci světa způsobí globální bouři. Tentokrát to nebylo na konci světa. Podle analýzy Johna Autherse na serveru Bloombergu zamával křídly v New Yorku investorský guru Warren Buffett. To způsobilo devastační tajfun v Tokiu a v celé Asii. Ten pak dopadl i na Evropu a jako bumerang se všechno vrátilo do Ameriky.