Musk prodává akcie Tesly, hlavně kvůli Twitteru. Pro akcionáře automobily to byla noční můra

V něm Muskovi hrozí nucená koupě Twitteru kvůli nedodržení dohody o převzetí společnosti. Musk by tak musel podle předběžné smlouvy uzavřít obchod za 44 miliard dolarů (zhruba přes bilion korun).

Informaci ohledně prodeje akcií potvrdil Musk v úterý na Twitteru v odpovědi na dotaz jednoho z uživatelů. „Ano je to tak. V případě, že si Twitter prosadí uzavření obchodu a někteří kapitáloví partneři se stáhnou, je důležité vyhnout se nucenému prodeji akcií,“ napsal Musk.

Poslední prodeje akcií automobilky přinesly Muskovi za necelý rok přibližně 32 miliard dolarů (767 miliard korun). Nyní vlastní 155 milionů akcií Tesly, tedy necelých 15 procent, uvedla Reuters.

Akcie Tesly se po zveřejnění zprávy obchodovaly téměř beze změny. V úterý se uzavřely na 850 dolarech a zaznamenaly denní propad o něco málo přes dvě procenta.

Musk a Twittere uzavřeli předběžnou dohodu o převzetí společnosti letos v dubnu. V červenci však výstřední miliardář oznámil, že od dohody odstupuje. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že mu firma neposkytla relevantní údaje ohledně falešných účtů na své stejnojmenné sociální síti. Následně Twitter podal na Muska žalobu.

Musk, který je podle indexu miliardářů agentury Bloomberg nadále nejbohatším mužem planety, prodal v dubnu akcie Tesly v hodnotě 8,5 miliardy dolarů (203,7 miliardy korun). V té době rovněž uvedl, že další prodeje neplánuje. Analytici ale naznačují, že pokud bude nucen nákup Twitteru dokončit nebo urovnat spor pokutou ve výši jedné miliardy dolarů (24 miliard korun), na další prodej akcií nejspíš přeci jen dojde.

K situaci ohledně prodeje se vyjádřil technologický analytik společnosti Wedbush Securities Daniel Ives. Podle něj se jedná o poslední věc, kterou chtějí investoři do Tesly vidět. „Největší obavy byly z toho, že Musk prodá další akcie, a to se právě stalo. Je to krátkodobá rána na solar. Neexistuje pro to žádné vysvětlení, což přispívá k nejistotě,“ vysvětlil.