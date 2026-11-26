Společnost SpaceX doplnila, že věnuje jednu nově vydanou akcii na každý aktivní účet v investičním programu Trump Account, který je určen pro Američany mladší 18 let. Dodala, že Musk osobně věnuje stejný počet akcií jako firma.
Musk, který je nejbohatším člověkem světa, už minulý měsíc slíbil, že v příštím roce každému americkému dítěti věnuje jednu akcii SpaceX. Neposkytl však podrobnosti o tom, jakým způsobem se tento plán uskuteční.
Musk založil společnost SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma mimo jiné vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.
Začátkem letošního roku se společnost SpaceX spojila s Muskovým start-upem xAI zaměřeným na vývoj umělé inteligence (AI). V červnu pak firma vstoupila na akciovou burzu.
Musk je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 820 miliard dolarů (přes 18 bilionů Kč).
V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho volebním vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE).