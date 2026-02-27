SpaceX míří na burzu, vyhlíží 1,75 bilionu dolarů. Musk podá žádost v březnu

Společnost SpaceX podnikatele Elona Muska plánuje podat v březnu důvěrnou žádost o vstup na burzu ke Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Takzvaná primární veřejná nabídka akcií (IPO) by společnost mohla ocenit na více než 1,75 bilionu dolarů (zhruba 36 bilionů Kč). Byla by to tak jedna z největších IPO v historii.
Podle agentury Bloomberg by se samotná IPO mohla uskutečnit v červnu. Očekává se, že na americké burze se letos uskuteční tři obří IPO, SpaceX by tak byla první z nich. Po ní by mohly následovat vstupy firem OpenAI a Anthropic PBC.

Když firma podá ke komisi důvěrnou žádost, může od ní získat zpětnou vazbu. Je tak schopná provést změny dříve, než se informace stane veřejnou.

SpaceX tento měsíc koupila další Muskovu firmu xAI, která se zabývá vývojem umělé inteligence (AI). Podle Bloombergu činí hodnota nově vzniklé společnosti 1,25 bilionu dolarů.

