Podle agentury Bloomberg by se samotná IPO mohla uskutečnit v červnu. Očekává se, že na americké burze se letos uskuteční tři obří IPO, SpaceX by tak byla první z nich. Po ní by mohly následovat vstupy firem OpenAI a Anthropic PBC.
Když firma podá ke komisi důvěrnou žádost, může od ní získat zpětnou vazbu. Je tak schopná provést změny dříve, než se informace stane veřejnou.
SpaceX tento měsíc koupila další Muskovu firmu xAI, která se zabývá vývojem umělé inteligence (AI). Podle Bloombergu činí hodnota nově vzniklé společnosti 1,25 bilionu dolarů.