Jde třeba o amerického podnikatele Jasona Calacanise, který investuje do technologických firem ze Silicon Valley v Kalifornii a je dlouholetým spolupracovníkem Elona Muska. Právě on mu v soukromé konverzaci třeba doporučil, aby zaměstnancům Twitteru nařídil návrat do kanceláří alespoň na dva dny v týdnu. Dodal, že díky „dobrovolným odchodům“ klesne počet zaměstnanců až o 20 procent.