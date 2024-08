V Česku vzniká první stavba využívající podhoubí, hotová bude koncem roku

V Česku vzniká první stavba částečně využívající podhoubí zvané mycelium. Desky z podhoubí mycelium se vloží mezi dřevěná žebra a měly by sloužit jako tepelný izolant. Projekt Samorost by se měl využívat hlavně pro glamping, tedy luxusnější formu kempování. V současné době je hotová část prvního – kuchyňského – modulu. Budova ze dvou samostatných modulů by měla být hotová koncem letošního roku.