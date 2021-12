Daří se jí podnikat i ve složité době. Řídí dvě finanční pobočky, plánuje otevřít třetí

Finanční poradenství ambiciózní a energetickou Marcelu Kutlákovou uchvátilo natolik, že nechtěla zůstat pouhým klientem, složila potřebné zkoušky a začala provozovat franšízu finanční skupiny Partners. I přes to, že se stará o dvě bankovní a poradenské pobočky a vede svůj tým, stále si najde čas také na své klienty, bez kterých by si to zkrátka nedovedla představit.

ADVERTORIAL

Co vás na samotném začátku zaujalo na finančním poradenstvím? Co byl řekněme ten první impulz, kdy jste si řekla, že právě tohle chcete zkusit?

Na jaře roku 2011 jsme s manželem poptávali nějakého odborníka, který by nám pomohl s refinancováním úvěru na bydlení. Kamarádka mi doporučila Dagmar Pechovou ze společnosti Partners, která nás následně navštívila. Pomohla nám nejen s úvěrem na bydlení, ale také s ostatním finančním portfoliem, který jsme měli. Její práce, pečlivost, diskrétnost a flexibilita mě zaujaly natolik, že jsem začala přemýšlet, že by se mi tato práce vlastně také líbila. Rozhodujícím faktorem bylo to, že Dáša nám byla kdykoliv k dispozici, vše nám zařídila a my s manželem jsme nikam nemuseli, což mi v bankách a pojišťovnách chybělo. Nadchlo mě to natolik, že jsem se s Dášou spojila a poptávala jsem u ní i možnost spolupráce s Partners. A tak jsem v létě 2011 úspěšně složila zkoušky, které mi zajistily možnost podnikání ve společnosti Partners.

Marcela Kutláková Marcela Kutláková se narodila v Prachaticích, 20. 12. 1979 a vystudovala střední odbornou školu ochrany a tvorby životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí. Dnes je matkou dvou dětí a žije v malém městečku Kaplice. Mezi její koníčky patří rodina, cestování, zahrada, čas strávený u moře, ale také práce. V roce 2017 získala prestižní titul EFA (European Financial Advisor), což je doposud jediné a zároveň nejvýše dosažitelné vzdělání v oboru finančního poradenství a plánování v České republice.

Proč zrovna Partners? Vnímáte nějaké konkrétní přidané hodnoty právě u této firmy?

Určitě, a to již od počátku spolupráce s Partners. Když pominu faktory, jako jsou skvělí kolegové, super tým, který mi vždy pomohl a poradil, centrální zázemí a mnoho dalšího, je to právě aspekt nadčasového a vyžadovaného neustálého vzdělávání, který je pro každého ve firmě Partners zcela klíčový. Mým největším cílem bylo změnit náhled okolí, klientů i rodiny, v čem vlastně práce, respektive podnikání finančního poradce, spočívá. Pod pojmem finanční poradenství se totiž skrývá mnohé. Nebo spíše si lidé pod tímto pojmem mnohé představí, aniž by vlastně znali význam nebo se o tuto problematiku hlouběji zajímali. Finanční poradenství má v této republice nějaké jméno a řekněme tradici. Ze svého okolí vím, že si lidé pod pojmem finanční poradce často představí člověka, který se jim snaží prodat, či dokonce vnutit nějaký produkt z finančního trhu za účelem vlastního zisku – provize. Že to není tak jednoduché, už bohužel moc lidí nezajímá. Přitom je právě toto téma ohromně důležité – a paradoxně především pro lidi, kteří to odsuzují bez větších poznatků.

Tento postoj byl ve mně ještě pevněji ukotven právě ve společnosti Partners, jelikož je, dle mého názoru, „čistou firmou“. To, že se společnost Partners vyvíjí, že má dnes vlastní pojišťovnu, penzijní společnost, investiční společnost a mnohé další, je jistě výsledkem nejen nás samotných, ale i správného vedení naší společnosti. V nemalé míře právě správnými hodnotami každého z nás. Správné hodnoty, pozitivní myšlení a pevné postoje jsou klíčové.

V současnosti jste spolumajitelkou kolika poboček? Kde všude je lze najít?

Vedu dvě bankovní a poradenské pobočky, které vycházejí z franšízového konceptu, a to v Českém Krumlově a ve Strakonicích. Pobočka v Českém Krumlově vznikla v červnu 2015. Ve vedoucí pozici jsem od roku 2016. Projekt pobočky Strakonice vznikl v roce 2019 a v září 2020 jsme ho úspěšně odstartovali. Český Krumlov je pobočkou specifickou, jsme totiž takzvanou Partners Expres, což znamená, že na pobočce máme pro naše klienty k dispozici banku Unicredit Bank, a tedy bankovní služby.

Kolik lidí zde zaměstnáváte?

Celkem vedu tým 13 kolegů a kolegyň na různých pracovních pozicích, ať jako obchodníci, bankéři, asistentky, nebo specialisté na neživotní pojištění.

Co všechno vlastně franšízing obnáší?

Franšíza neboli takzvaný franšízing představuje specifický model podnikání, během kterého provozujete obchodní činnost na základě udělené licence. Společně s licencí získáte právo používat, často již dobře zavedenou, obchodní značku společně s veškerým potřebným know-how k jejímu provozování. Každá franšíza funguje jinak, a proto se výhody mohou lišit podle toho, do jaké sítě se připojíte. Obecně lze ale říct, že mezi hlavní výhody franšízingu patří nižší riziko, rychlejší rozvoj podnikání, nižší náklady nebo to, že jste součástí většího celku a můžete využívat zázemí centrály.

Jaké byly největší výzvy, kterým jste musela čelit?

Výzvy tu skutečně jsou. Musí být. Tak jako se zcela přirozeně objevují v reálném životě, jsou nedílnou součástí podnikání samotného. Výzev byla celá řada, například administrativní náročnost, personální obsazenost poboček, legislativní požadavky, naučit mé lidi kvalitní práci, vzdělávání, kompetence, delegování práce, kontroling a spousta dalšího.

Řídíte se v práci nějakou filozofií, máte nějaký vzor?

Dalo by říci, že to, čím se řídím, je vlastně samotný význam slova filozofie. Filozofii lze totiž chápat jako neustálé, racionální, ale i kritické zkoumání světa, lidí, věcí kolem nás. Jde zde o skutečné poznání reality, smyslu a vedení racionální diskuse.

Co je pro vás zatím největším pracovním úspěchem? Je něco, na co jste opravdu pyšná?

Největším pracovním úspěchem jsou pro mě mé dvě fungující pobočky. Za těmito projekty se skrývá mnoho a mnoho práce, času a úsilí. Pyšná jsem i na své kolegy. Víte, podnikání je o lidech, o týmu, o kooperaci a spolupráci. Bez tohoto to nemůže být fungující celek.

Jaké máte pracovní plány do budoucna?

Plány jsou a musí být, pokud chcete v podnikání obstát. V roce 2022 plánuji rozšíření pobočky v Českém Krumlově, abych mohla nabídnout další pracovní pozice v regionu. Plánuji mít na pobočce Partners Banku, kterou společnost Partners připravuje, a být tak zase o krok napřed v možnostech na finančním trhu pro naše klienty a být součástí fungujícího celku podnikání.

Máte vůbec nějaký volný čas? Pokud ano, čemu se věnujete?

Volného času opravdu moc není. Nicméně pokud je vám práce koníčkem, nepřemýšlíte nad tím tak, že „jdete do práce“. Mám velkou radost z toho, že patřím do skupiny pracujících, kde je mi práce koníčkem. Ostatní volný čas věnuji rodině, dětem, mým rodičům. Ráda vařím, peču a zahradničím, to je super relax.

Máte dodnes své vlastní klienty?

Ano, jistě. Nejde je nemít. Primárně ve smyslu dlouhodobé spolupráce, kterou jsem jim slíbila. Moji vlastní klienti mají ode mě očekávání, je to závazek a neexistuje, že bych jej nemohla splnit. Víte, jsem férový, a hlavně pečlivý člověk, nedalo by mi o ně nepečovat, nestarat se. To nejde. Moje dvě pobočky vznikaly s jednou velkou myšlenkou a vizí. Tou je rozšíření týmu, specializací pozic, dalších možností pro klienty, větší flexibilita nebo dostupnost pobočky v regionu, která umožní i klientům, kteří dnes například nemají svého poradce, abychom jim mohli pomoci a vyřešili jejich požadavky. Všem mým klientům děkuji za dosavadní spolupráci a věrnost, bez nich by to nešlo.

Co by podle vás nemělo dobrému finančnímu poradci chybět?

Za svých deset let podnikání ve financích jsem se přesvědčila o několika nejdůležitějších vlastnostech. Těmi jsou pečlivost, pokora, důvěra, loajalita a ochota se vzdělávat. Pokud toto máte, vyhráli jste, máte velký předpoklad, že uspějete.

Proč si myslíte, že je dobré mít finanční poradce? Co může lidem především nabídnout?

Smyslem finančního poradenství je odborný rozbor finanční situace klienta a následné navržení a doporučení postupu, jak s financemi naložit a pracovat dle požadavků a přání do budoucna. Zajistit klientovy příjmy, aby v jakékoliv životní situaci neklesl jeho příjem a mohl si dovolit, co je jeho cílem a co je v jeho možnostech. Připravit jej na bydlení. A to všechno za naprosto individuálního přístupu a samozřejmě s potřebným neustálým vzděláváním. Dalším důležitým smyslem je tvorba rezerv, které jsou naprosto klíčové. Obávám se, že občan České republiky, který není zainteresován do oboru financí, to sám zvládne.