Většina Čechů ale na průměr nedosáhne. Je to patrné z toho, že polovina zaměstnanců bere méně než 45 523 korun. U žen je tato prostřední hodnota hrubé mzdy, tzv. medián, ještě o něco nižší: 42 692 korun. U mužů pak medián činí 48 342 korun měsíčně.
V porovnání s rokem 2024 si nejvíce polepšili zaměstnanci v energetice, kteří dostali přidáno 15,8 procenta. „Nedostatek pracovních sil vede k rychlému růstu mezd také ve stavebnictví,“ dodal David Marek, hlavní ekonom Deloitte. Naopak nejméně rostla výplata například pracovníkům v bankách nebo pojišťovnictví.
Srovnání se zahraničím nabízí méně povzbudivá čísla. „I přes poměrně rychlé tempo mzdového vývoje se průměrná mzda v ČR dostala teprve na zhruba 42 procent německé úrovně,“ upozorňuje hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.
Příští rok porostou mzdy mírněji
„Z pohledu České národní banky představuje vyšší růst mezd mírně pro inflační riziko,“ uvedl hlavní analytik CitFin Miroslav Novák. „Pokud by se letos růst mezd i nadále držel v blízkosti sedmi procent, tak by bankovní rada ČNB mohla velmi dobře držet úrokové sazby stabilní po celý rok.“
Že by ale mzdy pokračovaly ve strmém růstu, se zdá nepravděpodobné hlavnímu ekonomu UniCredit, Pavlu Sobíškovi. „Pro letošní rok počítáme se zvolněním nominálního růstu mezd pod šest procent. Vzhledem k poklesu inflace na začátku roku 2026 je ale šance i na její celoroční zpomalení proti loňsku.“
Také podle Davida Marka není současné tempo růstu mezd dlouhodobě udržitelné a v roce 2026 bude mírnější. „Při aktuálním tempu růstu potenciálu české ekonomiky a inflačním cíli centrální banky by mělo směřovat mezi čtyři a pět procent. Nicméně stále bude dostatečný k tomu, aby podporoval spotřebu domácností.“
Po zprůměrování celého roku 2025 činila průměrná mzda 49 215 Kč, reálně vzrostla o 4,6 procenta.
Průměrná mzda a medián
Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián.
Zdroj: ČSÚ