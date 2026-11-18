Zaměstnanci, kteří mají pocit, že dostávají méně peněz než jejich kolegové, mají v současnosti jen malou šanci se tomu bránit. Hlavně proto, že svou domněnku nemají o co opřít. Pokud jim to neřeknou sami kolegové, nemají šanci se dozvědět, kdo dostává jakou odměnu.
A i když už nyní by odměňování mělo být spravedlivé, v praxi to tak mnohdy není. Ukazují to data, na něž poukazuje důvodová zpráva k chystané změně legislativy.
„Vymahatelnost zásady rovného odměňování je však v praxi obtížná. Nedostatek transparentnosti v odměňování u jednotlivých zaměstnavatelů znamená, že neoprávněné rozdíly v odměňování, případně diskriminace, často zůstávají neodhalené, a pokud na ně existuje podezření, je velmi obtížné je prokázat,“ uvádí zpráva a dodává, že to může být důvodem, proč se v Česku dostává k soudu jen velmi málo sporů tohoto typu.
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Rovné odměňování chce po Česku i EU
Změnu sice navrhla současná vláda, motivace k ní ale vychází z Evropské unie. Konkrétně ze směrnice o transparentním odměňování, kterou měly členské země dostat do svých zákonů a začít používat již od poloviny letošního roku.
Česko není jedinou zemí, která termín nestihla. Podobně jsou na tom Rakušané nebo Maďaři. A ani jindy vzorní Němci směrnici ještě do svých zákonů neimplementovali. I když právě oni mají „polehčující okolnost“, podobná pravidla u nich platí už od roku 2017, i když se týkají jen firem nad 200 lidí.
Rovné odměňování neznamená, že by měli stejně dostávat všichni zaměstnanci ve firmě nebo na stejné pozici. Zaměstnavatel ale musí mít systém odměňování, který bude založený na jasných základech. Zohlednit v něm má kritéria, která stanoví už současný zákoník práce, jako jsou složitost, odpovědnost a namáhavost. Naopak nelze přihlédnout k genderu.
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Firmy musí vypracovat systém odměňování už nyní
Transparentní systém odměňování musí firmy mít už od 1. ledna 2027. Tedy v případě, že do té doby bude změna schválená a zákon bude vyhlášený ve Sbírce zákonů.
Změna by měla zajistit, aby lidé dělající tutéž práci a mající stejnou odpovědnost nebrali diametrálně odlišné částky, a především to, aby ženy neměly za stejnou činnost méně peněz než jejich mužští kolegové.
Za nesplnění toho, co zákon přikazuje, může zaměstnavatel dostat sankci. Ta nejvyšší činí až milion korun a týká se právě případu, kdy zaměstnavatel transparentní systém odměňování ani nevytvoří.
Jak zjistit, kolik bere kolega?
Nová legislativa dá skutečně zaměstnancům možnost, aby se dotazovali na mzdy kolegů. Nemohou takto ale zjistit částku, kterou bere konkrétní člověk, pouze průměr pro danou skupinu práce. Jak to má fungovat v praxi?
- Ten, kdo má zájem znát mzdy kolegů, si musí podat u zaměstnavatele písemnou žádost. Půjde to udělat jednou ročně.
- Zaměstnavatel musí odpovědět do dvou měsíců. Odpověď ale nebude zahrnovat konkrétní jména.
- Zaměstnavatel sdělí pouze průměrnou částku v té skupině práce, kde je zařazen tazatel. Částku uvede zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy.
V případě, že by z průměrné mzdy bylo možno odvodit mzdu konkrétního člověka, zaměstnavatel tazateli tuto částku nesdělí, předá ji ale odborové organizaci. To se týká zejména případů, kdy je v dané skupině například jen jedna žena nebo naopak jen jeden muž.
Odkdy to bude platit?
Pokud bude zákon schválen a vyhlášen ještě letos, budou některá ustanovení účinná od 1. ledna 2027. To platí zejména pro systémy odměňování, které musí vypracovat zaměstnavatelé.
Naopak žádost o výši mezd kolegů půjde podávat až od 1. ledna 2028. Žádat půjde o informace z roku 2027, ne z dřívější doby.
Zda bude změna schválena tak, jak ji navrhla vláda, není jisté. Podle kritiků může ve firmách vyvolat spíš zlou krev. „Nemyslím si, že to přinese lepší mzdy a větší spravedlnost. Spíš větší neporozumění a napětí,“ uvedl například prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky jde o „minimalistickou“ transpozici, aby návrh splnil požadavky EU, ale zároveň co nejméně zatížil české zaměstnavatele a průmysl.
Proč mají mít lidé možnost vědět, jak si stojí se mzdou ve srovnání s kolegy?
(Výňatek z důvodové zprávy)