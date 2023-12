Mzdy příští rok reálně porostou, důchody ne. Penzisté se rozdělí mezi ty „staré a nové“

Dva roky Čechům klesá reálná mzda, za svůj výdělek si mohou v průměru koupit méně a méně. Příští rok by měl přinést změnu. Mzdy by měly konečně růst rychleji než ceny v obchodě, a lidé by tak mohli pomalu získávat v kupní síle zpět to, co v období vysoké inflace ztratili.

Průměrná mzda byla ve třetím čtvrtletí 42 658 korun, i přes nominální růst o víc než sedm procent reálně klesla. Mediánová mzda, tedy taková, kdy polovina zaměstnanců bere více a polovina méně, vzrostla podobným tempem na 37 492 a i to znamenalo pokles kupní síly.