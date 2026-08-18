Resort opět jedná s Tykačovou Sev.en. Obce o peníze z rekultivací nepřijdou

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  18:28aktualizováno  18:28
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Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA sloužilo k dobývání skrývkové horniny. Jedná se o jeden z největších strojů svého druhu v České republice, který se pohyboval po dvou kráčejících hydraulických podvozcích a vážil 5 500 tun. (10. listopadu 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) obnovilo jednání se skupinou Sev.en miliardáře Pavla Tykače o penězích ušetřených z rekultivací. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) je společným cílem všech stran, aby obce v okolí těžební oblasti hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku získaly ušetřené peníze z takzvaných sukcesních rekultivací, tedy z ponechání obnovy části lomu na přírodě, a to pokud možno ještě letos.

Příští jednání se má uskutečnit ještě v srpnu. MŽP o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Mluvčí Sev.en Eva Maříková sdělila, že jednání s MŽP nebude skupina jakkoliv komentovat.

Podle manažera ze skupiny Sev.en Luboše Pavlase mají obce dostat 213 milionů korun z uspořených 470 milionů. Původně chtěla společnost dát peníze obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP), na začátku srpna ale oznámila, že hodlá sama rozhodnout o jejich využití a že bude ohledně výše podpory jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti.

Svůj krok zdůvodnila liknavostí státního aparátu, který se podle ní nebyl schopen ani za téměř rok vyjádřit k návrhu parametrů uvažovaného daru. Jednání se SFŽP podle společnosti nepřinášelo žádné výsledky. Červený nad tímto postupem vyjádřil na sociálních sítích znepokojení.

Podle Červeného se od dubna do června uskutečnilo pět společných jednání, na kterých se hledalo řešení, které by bylo přijatelné pro všechny zúčastněné, včetně dohody o zřízení společné pracovní skupiny a nezávislém ověření sporných podkladů. Součástí dohody bylo podle ministra také to, že výše příspěvku společnosti Severní energetická na financování programu pro dotčené obce bude po dokončení odborných podkladů stvrzena v září letošního roku.

MŽP zastává názor, že by měly být všechny peníze ušetřené díky přirozené rekultivaci využity dotčenými obcemi pro financování projektů v regionu.

Těžba hnědého uhlí v lomu ČSA skončila v roce 2024. Místo technické rekultivace schválilo MŽP přírodní způsob, kdy část plochy nechá zarůst a zatopit, což skupině Sev.en ušetřilo peníze. V polovině srpna se děním okolo rekultivace lomu začala podle Deníku N zabývat i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Pod skupinu Sev.en patří také lom Vršany na Mostecku, kde má být ukončena těžba kolem roku 2030. I zde se počítá s využitím přírodní rekultivace pro část lomu. „Se všemi, kterých se to týká, především s obcemi, už o tom mluvíme. Pro lom Vršany hledáme nejvhodnější řešení, které zohlední právě i předčasné ukončení těžby,“ uvedl v polovině srpna Pavlas.

Ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace ČR ve svých dřívějších vyjádření uvedly, že se obávají toho, že si chce majitel skupiny Sev.en Tykač ponechat většinu ušetřených peněz z rekultivací pro sebe namísto toho, aby je investoval do rozvoje regionu.

21. října 2025
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Resort opět jedná s Tykačovou Sev.en. Obce o peníze z rekultivací nepřijdou

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