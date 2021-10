Na oslavu Dušiček si Češi potrpí. Úklid a slavnostní výzdobu hrobu si můžete i objednat

Než se na hřbitov vydáte, zjistěte si aktuální otevírací dobu. S podzimem se totiž zkracuje. V období kolem Památky zesnulých ji ale na pár dnů některé hřbitovy prodlužují. Například pražské hřbitovy jsou v říjnu otevřené do 18 hodin, od listopadu do 17 hodin. Ve dnech 1. a 2. listopadu ale bude mimořádně otevřeno až do 19 hodin. V Brně jsou hřbitovy od 25. října do 3. listopadu otevřené do 19 hodin, poté až do jara jen do 17 hodin. A třeba v Plzni mají standardně přes celou zimu otevřeno až do 20 hodin.