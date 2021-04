Na pomoc od státu se čeká i měsíce. Firmy zoufale vyhlížejí slíbené peníze, spoustě z nich hrozí krach

Praha Nebýt programu Antivirus, neviděla by podnikatelka Lucie Jehličková z harrachovského penzionu Varšavjanka od prosince ani korunu státní pomoci. Měsíčně sčítá statisícové ztráty. Antivirus kompenzuje mzdové náklady zaměstnanců v sesterské pražské restauraci, ale jinak je podnik už měsíce bez peněz.

„Naše žádosti, včetně Covidu nájemné od ministerstva průmyslu, se pořád prověřují, že prý jsme důvodně podezřelí z porušení vládních nařízení. My ale žádné neporušili. Postupně se tedy nedivím, když někteří už v zoufalé situaci provozovnu otevřou. Z čeho mají žít?“ říká podnikatelka.



Ode dne, kdy příslušní ministři slíbí na tiskové konferenci štědrou pomoc z konkrétního dotačního programu, uplyne do skutečné výplaty peněz žadatelům i několik měsíců. K oborům nejvíce postižených lockdownem patří právě ubytovací služby a gastronomie. A proto i nejvíce postižených podnikatelů spadá do kategorie hoteliérů a hospodských. Zoufalou situaci potvrzují i jejich svazy a sdružení. Jak upozornil prezident Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) Václav Stárek, měsíce zpoždění pomoci zažívají zejména firmy, které požádaly o dotaci z programu Covid ubytování II.



„Je to hrozná situace. Ubytovatelé v podstatě neviděli od října z programu Covid ubytování prakticky ani korunu. Prý to vázne na notifikaci v EU, ale co je na tom tak složitého, když se v té současné variantě programu jedná prakticky o identické parametry jako v případě té loňské?“ vyjádřil se pro Lidovky.cz Stárek.



Pomoc, která je jen na papíře

Stárek proto apeloval na ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), aby zajistilo urychlené proplácení už od ledna přijímaných žádostí. Těch bylo podáno ke konci března skoro 5,5 tisíce v celkové hodnotě přes 2,5 miliardy korun. Žadatelé mohou získat podle kategorie ubytování od sta do 330 korun za každý pokoj a den nuceného uzavření.

„Přestože vláda veřejně deklaruje pomoc podnikatelům, již zapomíná sdělit, že pomoc ubytovacímu sektoru je pouze na papíře,“ napsal minulý týden Stárek v oficiální zprávě AHR.

Podnikatelům, kteří museli uzavřít své provozy z nařízení vlády opětovně v říjnu loňského roku, do minulých dnů kompenzace ze slibovaného programu skutečně nebyly vyplaceny.

Podle resortu místního rozvoje proplácení prvních žádostí u individuálních ubytovacích zařízení (menší soukromé penziony a podobně) už probíhá a prvních 900 žádostí hromadných ubytovacích zařízení (například větších hotelů) údajně už ministerstvo začalo proplácet teď ve čtvrtek.

Ministerstvo uvádí, že z Evropské komise dorazilo souhlasné stanovisko s podporou Covid – Ubytování II ve středu. „Vše máme připraveno k proplácení žádostí, které jsou už zpracované tak, aby peníze dorazily k hoteliérům co nejdříve,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Pokud je program notifikován, tak do tří týdnů od schválení žádosti má žadatel finanční prostředky na účtu, bráno za všechny covid dotační tituly na MMR,“ okomentoval průměrné „dodací lhůty“ mluvčí MMR Vilém Frček



Nemálo podnikatelů však na peníze čekalo nebo musí čekat déle. „Z programu Covid ubytování I jsme žádali začátkem září a peníze dorazily v lednu. Teď se podobné zpoždění opakovalo. U programů ministerstva průmyslu, třeba Covid uzavřené provozovny, je problém o něco menší. Jsme trpěliví, ale už je toho na všechny nějak moc,“ řekl LN Martin Plachý, viceprezident České unie cestovního ruchu (ČUCR) a spolumajitel lázeňské společnosti Royal Spa.

Z průzkumu, který ČUCR zpracovala z dat členských firem, plyne, že státní kompenzace podnikatelům v cestovním ruchu pokrývají v době nuceného uzavření v průměru 30 procent vynaložených nákladů. Do toho ale nepočítají ušlý zisk ani položky jako splátky úvěrů a podobně.

Pětina na pokraji krachu

Měsíce trvající zpoždění pomoci je pro mnoho z nich už likvidační. Ze zhruba 1200 před časem Hospodářskou komorou ČR oslovených podniků a podnikatelů uvedla pětina, že pokud zůstanou bez pomoci do konce března, tak ukončí činnost. Dalším zhruba 20 procentům z nich hrozí bankrot již během dubna.

Z jiného průzkumu, který hospodářská komora udělala mezi svými členy loni v listopadu, vyplynulo, že živnostníci považují za nejpřínosnější ze státní pomoci kompenzační bonus pro OSVČ od ministerstva financí a Antivirus od resortu práce a sociálních věcí. Jako méně přínosné vidí živnostníci liberační balíčky (generální pardon ministryně financí) a sektorové kompenzace typu Covid kultura (resort MPO) či Covid ubytování (MMR).

Větší podniky také oceňují Antivirus, méně už například program Covid nájemné II (MPO).

Hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková připomíná, že v poslední době ze šetření mezi podnikateli a firmami vyplývá kromě problému se zpožďováním pomoci i možná ještě větší problém – s úřednickým, formalistickým přístupem a prodlužováním samotného procesu podávání žádosti. „Jedná se o další dokládání skutečností. Například v případě kompenzačního bonusu u případů, které evidentně musely mít zavřeno, je často vyžadováno vysvětlení, jakým způsobem byla jejich činnost omezena,“ popisuje Kubelková.

Problém s úřednickým, formalistickým přístupem se podle ní týká i programů v kompetenci MPO, například Covidu nájemné. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) jde ale o zpoždění maximálně v řádu týdnů.

„Nejde o takzvané helikoptérové peníze. Každá žádost je jiná a skoro 300 lidí musí na ministerstvu vše zkontrolovat. Přesto jsou poslední výzvy z 1. čtvrtletí 2021 u programů Covid nájemné a Covid uzavřené provozovny prakticky všechny proplaceny,“ uvedl ve středu pro Lidovky.cz Havlíček.