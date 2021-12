Pošta slibuje, že dárky odeslané ve středu doručí včas. Občas někdo zásilku špatně uloží, jsme lidi, zní z pobočky

„Hledám balík číslo padesát,“ odvětí pošťačka neubírajíc na kvapném kroku na dotaz kolegyně. Vyznat se před Vánoci ve dvou skladech nacpaných stovkami zásilek je z laického pohledu opravdu kumšt. Tím spíš přešlapuje-li před přepážkou nervózní zákazník, který si odběhl na poštu ve spěchu během polední pauzy.

S čekáním ale zákazníci České pošty ve vrcholícím předvánočním shonu počítat musí. Kolem pondělního poledne nebere konce ani fronta na jedné z větších poboček na pražském Pankráci. Lidé si posílají vánoční přání, podávají i vyzvedávají balíky s posledními dárky pod stromeček, do toho se ale musí řešit i běžná všednodenní korespondence.

„Zvládáme to, ale už se těšíme, až ten vánoční nápor pomine. V úterý očekávám poslední větší fofr a bude to letos zase za námi,“ vyhlíží zástupce vedoucí pankrácké pošty Jiří Chadima, který mě nechal nahlédnout do poštovního zázemí a skladů plných krabic.

I pár minut stačí, aby si člověk – jenž sem jindy přichází jen jako zákazník – uvědomil, kolik práce stojí za každou objednávkou z internetu. Pro školené pošťáky a pošťačky jde ale o denní rutinu, mezi množstvím různě objemných krabic a psaní už přesně vědí, kam pro co sáhnout. A správně tuší, že čím déle to bude trvat, tím více bude atmosféra v čekací hale houstnout. „Například dnes jen na naši pobočku přišlo asi 260 zásilek, tedy těch do Balíkovny a na poštu. Další stovky denně pak vozí řidiči,“ popisuje Chadima.

„Občas se v tom množství stane, že někdo zásilku špatně uloží, takže s kolegy pak obcházíme celý sklad a hledáme,“ přiznává a vzkazuje: „Jsme jenom lidi a děláme, co můžeme.“

Odbavení balíků podle Chadimy zásadně usnadňuje takzvaný zrychlený výdej – zákazník rovnou zadá číslo zásilky do systému a nečeká u přepážky, až ho pošťák najde v počítači. Plusem jsou i velké skladové prostory. „To je výhoda oproti malé poště, kde kolegové často nemají balíky kam dávat a nedostanou se přes ně třeba ani do lednice,“ říká Chadima s tím, že i na zdejší větší pobočce je v předvánočním náporu nutné pro balíky využít i druhý sklad, původně určený pro tiskopisy.

Předtím než nastoupil na pozici zástupce vedoucí pošty na Pankráci, pracoval Chadima pět let za přepážkou menší pošty v nedalekých Nuslích. Když v roce 2016 změnil působiště, na tak extrémní vzestup online nákupů prý nebyla připravena ani velká pankrácká pobočka. „Když jsem sem nastoupil, bylo to strašné. Kapacitně už jsme na rostoucí množství balíků vůbec nestačili. Ve frontě na výdej zásilek nám stálo třeba 50 lidí,“ říká s tím, že o rok později už musela pankrácká pošta projít zásadními úpravami, aby dokázala zvládat nové potřeby zákazníků.

Na depo ještě na Štědrý den

Dosud největší nápor však přinesla až loni pandemie koronaviru, která v předvánočním období částečně uzavřela kamenné obchody. „Absolutní špička nastala začátkem prosince 2020, kdy bylo v jednu chvíli v celé síti České pošty nakumulováno 1 130 000 balíků. Letošní statistiky ukazují návrat na úroveň roku 2019, kdy bylo v jeden moment v přepravě 500 tisíc balíků,“ sdělil webu Lidovky.cz mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Podle něj letos státní podnik přepravoval rekordní počty balíků už minulý týden, maximálně šlo zhruba o 750 tisíc zásilek v jeden moment.

Takové číslo je podle Vitíka pro letošní Vánoce zřejmě definitivní. Naposledy totiž podnik slibuje doručení do Štědrého dne při podání balíku do přepravy do středy 22. prosince. Při objednávkách na e-shopech je však třeba počítat s časem pro jejich zpracování ze strany prodejců. Doručení do Vánoc z velkých tuzemských e-shopů garantuje u skladového zboží ještě třeba Mall.cz, u Alzy byla poslední šance v úterý.

„Pokud doručovatel nezastihne klienta 23. prosince doma, jeho balík nebude uložen na poště, ale na nejbližším depu, které bude na Štědrý den otevřené od 8.00 do 12.00. Informace a adresa konkrétního depa mu přijde v SMS zprávě,“ upozorňuje Vitík s tím, že 24. prosince už bude mít většina klasických poboček zavřeno.

Pobočkoví zaměstnanci České pošty se každopádně těší i na den před Vánoci. „Třiadvacátého prosince je pro nás nejhezčí den, nápor skončí a zákazníci mají dobrou náladu,“ dodává Chadima.