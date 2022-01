Letecký provoz v České republice se už připravuje na jeden z nejzásadnějších covidových milníků. Už za několik měsíců se má na pražské mezinárodní Letiště Václava Havla po dvouleté odstávce vrátit přímý spoj do Spojených států. S pravidelnou denní linkou do New Yorku se do Prahy chystají vrátit hned dva dopravci.