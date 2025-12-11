Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v křivoklátských lesích poblíž Sýkořice na Rakovnicku.
Zámek Dřevíč nedaleko Křivoklátu.
Dům z počátku 18. století obklopuje 25hektarový pozemek, kde je mimo jiné malý dřevěný pavilon, kaple sv. Huberta a původní dřevěný altán s koupacím jezírkem, informuje na webu inzerát.

„Dům má špaletová okna, ve všech pobytových místnostech jsou dřevěné podlahy, vstupní dveře navrhl architekt Bořek Šípek. Interiér vedlejší budovy (dům pro hosty) byl v roce 2017 nákladně zrekonstruován pod vedením renomovaného architektonického studia,“ uvádí inzerát. Kromě zámečku a domu pro hosty patří mezi obytné budovy ještě správcovský dům.

Jen pár kilometrů od Lán

Přestože Karlu Schwarzenbergovi patřila v Čechách a Rakousku řada zámků, které zdědil nebo zrestituoval, jeden také koupil. Lovecký zámeček Dřevíč, který je jen deset kilometrů vzdušnou čarou od prezidentského sídla v Lánech, si pořídil v 90. letech. Stal se jeho soukromým sídle, kam si zval přátele a blízké.

Vstupní dveře zdobí erb Fürstenbergů, rodu, ze kterého pochází jeho matka Antonie. Právě její strýc Max Lány i se zámkem Dřevíč prodal státu. Schwarzenberg si objekt, který dlouhá léta sloužil lesní správě nebo jako rekreační středisko Zemědělského nákupního a výkupního podniku, oblíbil a strávil zde i své poslední chvilky života.

Nyní majetek Schwarzenbergů spravuje syn Johannes a rodinná nadace se sídlem v Lichtenštejnsku, na niž kníže jako řádný hospodář převedl ještě za svého života většinu rodinného majetku, tedy třeba zámky, lesy, rybníky nebo pražský palác. Vše v duchu rodinné tradice.

Majetek Schwarzenbergů historicky vždy spravovala podobná instituce rodinného svěřenství. Až na jedinou výjimku právě na Dřevíč, kterou odkázal na základě darovací smlouvy Rakušanovi Robertu Schmiedlehnererovi. Důvody nejsou známy, česká média spekulovala o možné příbuzenství ze zesnulým knížetem. A Rakušan Schmiedlehnerer, kterému zámek s okolím nyní podle katastru patří, nemovitost prostřednictví realitní kanceláře nabídl na trh.

Karel Schwarzenberg pocházel z orlické větve starobylého šlechtického rodu, před rokem 1918 patřili Schwarzenbergové k nejbohatším v Evropě. Karel Schwarzenberg byl například ministrem zahraničí, senátorem nebo kandidátem v první přímé volbě českého prezidenta. Zemřel 12. listopadu 2023, bylo mu 85 let. Za normalizace podporoval čs. disent, po listopadu 1989 se stal vedoucím kanceláře prezidenta Václava Havla.

