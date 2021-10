Na trhu bují přesvědčení, že cíle jsou nesplnitelné a celý Green Deal je veden ideologicky, říká expert

Lidovky.cz: Lze postavit budovu, která bude mít na životní prostředí nulový dopad?

Opravdu nulovou zátěž asi nikdy mít nebudeme. V České radě pro šetrné budovy to máme sice stanoveno jako ambiciózní cíl, ale je to spíše motivátor k tomu, jak hledat cesty a dostat se k co nejmenšímu dopadu na životní prostředí. Budovy ale budou mít vždycky nějaký dopad. Buď na člověka, nebo na přímé okolí.

Lidovky.cz: Z čeho je ideální stavět, aby byla zátěž co nejmenší?

Co se týče městských staveb, současné moderní stavební postupy jsou osvědčené a do budoucna je asi těžko něco nahradí. Ale v daleko větší míře se začíná používat dřevo, i když zatím poměrně málo. Co se ale týče klasického venkovního prostředí, tam můžeme volit materiály, které jsou vyrobené například z recyklátů nebo druhotných surovin, a jsou tedy směrem k udržitelnosti vstřícnější.