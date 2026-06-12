Akcie SpaceX vystřelily vzhůru, z Muska je první dolarový bilionář

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  16:32
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Na trhu Nasdaq se začalo obchodovat s akciemi americké společnosti SpaceX, podle prvních odhadů akcie obratem posílí o 28 procent. Firma, kterou založil a vede miliardář Elon Musk a která se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní síť Starlink a na rozvoj umělé inteligence, získala z největší nabídky akcií v historii 75 miliard dolarů (1,57 bilionu Kč). Podle Reuters tržní hodnota SpaceX nyní směřuje k překonání hranice 2 bilionů dolarů.
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Prezidentka firmy SpaceX Gwynne Shotwellová (vpravo) slaví se zaměstnanci začátek obchodování s akciemi společnosti (12. června 2026) | foto: AP

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Páteční debut raketové společnosti SpaceX Elona Muska na Wall Street se stal největší primární veřejnou nabídkou akcií (IPO) v historii a pokud si akcie SpaceX udrží svou upisovací cenu, tržní hodnota společnosti by se vyrovnala společnosti Broadcom, šesté nejhodnotnější veřejně obchodované firmě. V současnosti si prvenství drží výrobce počítačových čipů Nvidia s hodnotou zhruba 4,9 bilionu dolarů.

Elon Musk se tak stal prvním dolarovým bilionářem. Už před vstupem SpaceX na burzu přitom byl nejbohatším člověkem na světě, agentura Bloomberg ve středu jeho majetek odhadla na 696 miliard dolarů (14,6 bilionu Kč).

Ke slavnostnímu zazvonění na zvonek, kterým burza zahajuje, se Musk připojil vzdáleně ze Starbase, domovské základny SpaceX v jižním Texasu. Podle agentury AP při té příležitosti zopakoval své ambiciózní cíle učinit život multiplanetárním.

„Ať už tohle sleduje kdokoli, SpaceX chce být schopna vás dopravit na Měsíc, na Mars a nakonec ještě mnohem dál,“ uvedl Musk. „Nemyslím tím jen pár astronautů, myslím tím doslova vás.“

Na všechny zájemce se nedostalo

Rekordní primární veřejná nabídka akcií společnosti SpaceX podle agentury Bloomberg přilákala poptávku přesahující 350 miliard dolarů. Poptávka tedy převýšila nabídku téměř pětkrát.

SpaceX ve zveřejněných materiálech uvedl, že kontrolu nad firmou bude mít po vstupu na burzu pevně v rukou Musk. Bude mít až 84,4 procenta akcií s hlasovacími právy. Tento podíl se ještě může nepatrně změnit podle toho, zda velké banky, které vstup firmy na burzu technicky zajišťují, uplatní právo na další akcie.

Primární veřejná nabídka akcií firmy SpaceX překonala debut společnosti Saudi Aramco z roku 2019, při kterém firma získala 29,4 miliardy dolarů.

SpaceX je častěji používaný název podniku, který se oficiálně jmenuje Space Exploration Technologies. Firma loni vykázala čistou ztrátu 4,94 miliardy dolarů při tržbách 18,7 miliardy dolarů. O rok dříve měla čistý zisk 791 milionů dolarů a tržby 14 miliard dolarů.

„Trh dnes neoceňuje rakety ani Starlink, ale hlavně představu, že se SpaceX stane dominantním hráčem v infrastruktuře pro umělou inteligenci,“ sdělil analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Zájem investorů je obrovský a Musk má schopnost přitáhnout kapitál jako málokdo jiný. Dlouhodobě bych ale byl opatrnější,“ dodal.

Akcie SpaceX budou pro české investory dostupné až po vstupu společnosti na burzu. Primární nabídka je určena především pro institucionální investory a retailové investory v USA, takže většina investorů nebude mít přístup k akciím za upisovací cenu 135 dolarů.

Hlavními manažery emise akcií SpaceX jsou banky Goldman Sachs., Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup a JPMorgan Chase. Na transakci se podílí ještě dalších 18 bank. S akciemi se bude obchodovat pod symbolem SPCX.

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Akcie SpaceX vystřelily vzhůru, z Muska je první dolarový bilionář

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