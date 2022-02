Na úkor firmy si její generální ředitel přilepšil o tři miliony. Forenzní audit ho mohl včas zastavit

Podobné případy, které ve svém důsledku znamenaly mnohamilionové škody, řešil v minulosti při své práci pro Policii České republiky a Finanční analytický úřad i Slavomír Katolický.

„Vzpomínám si třeba na případ generálního ředitele výrobní společnosti, která byla součástí většího holdingu. Ve funkci byl šest let, už po dvou letech ale zjistil, že majitelé holdingu nemají časové možnosti detailně kontrolovat chod jednotlivých společností a rozhodl se této ‚vnitřní slepoty‘ využít ve svůj prospěch,“ říká Katolický.

Firma na manželku

„Jako generální ředitel měl dotyčný mimo jiné konečné slovo při výběru dodavatelů firmy. Založil tedy na jméno manželky, která si ponechala příjmení za svobodna, a navíc měla stále evidován trvalý pobyt u svých rodičů v jiném městě, obchodní společnost, která se zabývala identickou činností jako dodavatelé jím řízené firmy,“ popisuje odborník, který nedávno začal působit v poradenské společnosti PKF Apogeo a je mimo jiné odpovědný za řízení forenzních služeb.

Nově vytvořená společnost se pak přihlásila do výběrového řízení, které generální ředitel vypsal, a předložila nejvýhodnější nabídku. Postupně se stala hlavním dodavatelem výrobní společnosti, kterou řídil její maskovaný vlastník. Pozvolna ovšem začala své služby zdražovat a on na maržích získával stále vyšší finanční částky.

„Nikomu nebylo nic podezřelé, neboť ona dodavatelská společnost nebyla s jeho osobou nijak zjevně propojená, přičemž navyšování dodávek a cen schvaloval opět on. Vždy si navíc hlídal, aby odchylka od ceny v čase a místě obvyklé nebyla příliš vysoká,“ vysvětluje Slavomír Katolický z PKF Apogeo.

Škoda za miliony

Podobné jednání podle něj dokáže odhalit forenzní audit. Ten by v tomto případě včas upozornil na to, kdo skutečně ovládá dodavatelskou společnost, detekoval by střet zájmů a také to, že generální ředitel v rámci výkonu své funkce rozhodně nejednal s péčí řádného hospodáře, neboť byl účelově upřednostněn dražší dodavatel a společnost přišla o větší marže.

Dotyčný byl podle Katolického nakonec zbaven funkce. Stačil ale způsobit škodu, která byla vyčíslena na více než tři miliony korun.

„Naší ambicí je poskytovat služby v takovém rozsahu a kvalitě, které klientovi zajistí maximální možnou eliminaci potenciálních škod nebo jejich detekci a v případě újmy již způsobené nabídnout reálné a dosažitelné možnosti jejího řešení,“ dodává Katolický.