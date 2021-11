Katastrofa pro prodejce, načasování je nehorázné, říká o zákazu organizátorka vánočních trhů

Na svařené víno je potřeba si v dlouhé frontě počkat skoro půl hodiny. Vzduch ovšem voní Vánocemi a atmosféra mezi příchozími je skoro bezstarostná.



Tak to vypadalo ve čtvrtek v podvečer na náměstí Míru v Praze. Jenom pár hodin po vystoupení vlády, která z důvodu zhoršující se epidemiologické situace zakázala konání vánočních a adventních trhů. Naposledy se tak mohly konat do pátečních 18 hodin. Podle organizátorů trhů k tomu došlo v nejhorší možný moment.

Milionové náklady. A ztráty

„To načasování je nehorázné. Opravdu to přišlo v moment, kdy byli prodejci připraveni a měli nakoupené všechny zásoby k tomu, aby otevřeli. My jsme od začátku maximálně respektovali všechna platná opatření. Stánky jsme stavěli s rozestupy, bylo jich proto méně. Byli jsme připravení obratem upravovat program na trzích. To znamená, že jsme chtěli velmi flexibilně reagovat,“ řekla pro Lidovky.cz Adéla Nováková, mluvčí společnosti TIC Brno, organizátora vánočních trhů.

Právě v moravské metropoli bylo zahájení vánočních trhů naplánované na pátek. Tento den ještě organizátoři umožnili stánkařům prodávat, což doprovodili programem, který byl naplánovaný do 18 hodin. Část prodávajících však možnost prodávat jen několik málo hodin úplně odmítla. Vynaložené náklady se podle Novákové pohybují ve vyšších jednotkách milionů.



„Z hlediska nákladů je to katastrofa především pro samotné prodejce. Teď probíhají velmi individuální jednání s jednotlivými prodejci, protože je také vnímáme jako dlouhodobé a stabilní partnery. Letos je to rána. Hledáme možnosti a způsoby, jak jim pomoct. Chystáme se jim pomoct s propagací. My máme webové stránky a sociální sítě, kde jsme připravení propagovat jejich zboží,“ říká Horáková. Mnohé stánky s občerstvením však mají smůlu.



Mezi ve čtvrtek schválenými opatřeními je např. povinné uzavření restaurací či barů mezi desátou hodinou večerní a pátou ranní. V obchodních centrech si budou moci lidé koupit jen jídlo s sebou, konzumace v jídelních zónách je zakázána. Lidé také nebudou smět na veřejnosti pít alkohol mimo provozovny stravovacích služeb.

Farmářská výjimka

Kabinet rovněž zakázal konání adventních trhů s výjimkou prodeje vánočních stromků a kaprů. Celoroční tržiště, včetně farmářských trhů, mohou zůstat otevřená, nesmí se tam ale jíst ani pít. Například pravidelné sobotní Farmářské trhy na Kulaťáku v Praze v Dejvicích zatím pokračují. Pro ostatní je ovšem zákaz pohromou.

„Mají nakoupené zboží a potraviny, které se budou kazit, takže je to opravdu neskutečná situace. Nemají možnost to teď prodat. Samozřejmě většina z nich funguje tak, že rok vyrábí zboží a vědí, že to během čtyř týdnů prodají. A teď to tak nebude,“ řekla serveru Lidovky.cz Hana Tietze ze společnosti Taiko, která organizuje vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze. „Většinou jsou to drobní živnostníci. Místa na farmářských trzích, které jsou paradoxně povolené, jsou dlouho dopředu plná. Tam asi nebude možnost prodávat,“ dodala.

Možnost, jak plánované trhy přece jen uspořádat, našlo vedení města Mostu. Včera odpoledne se na facebookových stránkách města objevila pozvánka na „zimní farmářské trhy“.



Podle končícího ministra dopravy, průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) se na stánkaře a pořadatele adventních trhů vztáhnou všechny kompenzační programy. „Během víkendu budeme řešit, jak je případně déle podpořit. Pokud mají zaměstnance, mohou využít program Antivirus. I tak se pro ně pokusíme připravit další podporu,“ řekl pro Lidovky.cz Havlíček. Současně dodal, že cílem opatření není likvidovat trhy, ale zamezit shromažďování lidí.