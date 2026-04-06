Ceny paliv dál rostou. Nafta je nejdražší za čtyři roky, benzin za více než tři

Ceny rostou kvůli zdražování ropy poté, co Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě napadl okolní země s americkými základnami.
Od začátku války na Blízkém východě stoupla cena nafty v Česku už o více než 15 korun na litru. Benzin zdražil o zhruba osm korun. Meziročně benzin zdražil o 6,58 koruny a nafta o 14,30 koruny. Dražší než teď byla nafta v Česku naposledy v polovině března roku 2022. Benzin byl dražší naposledy v listopadu 2022.
Vláda od středy v reakci na růst cen zastropuje marže distributorů paliv a sníží spotřební daň na naftu. Marže obchodníků s palivy bude nanejvýš 2,50 koruny za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty klesne o 2,35 koruny za litr, nyní je 9,95 koruny. U benzinu zůstane daň na 12,84 koruny za litr. Stát bude také denně určovat maximální cenu paliv. Začne od úterý odpoledne, kdy ministerstvo financí stanoví cenu pro středu.
Nejlevnější benzin natankují v Česku aktuálně řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 41,22 koruny. Nafta je nejlevnější v Moravskoslezském kraji, litr za 48,09 koruny. Naopak nejdražší paliva jsou v Praze - benzin za 42,40 koruny a nafta za 49,16 koruny.
|Kraj
|Natural 95
|Nafta
|ČR
|41,63
|48,49
|Praha
|42,40
|49,16
|Středočeský
|41,87
|48,68
|Jihočeský
|41,22
|48,32
|Plzeňský
|41,66
|48,46
|Karlovarský
|41,49
|48,43
|Ústecký
|41,53
|48,34
|Liberecký
|41,58
|48,54
|Královéhradecký
|41,39
|48,34
|Pardubický
|41,51
|48,34
|Vysočina
|41,89
|48,68
|Jihomoravský
|41,90
|48,67
|Olomoucký
|41,61
|48,58
|Zlínský
|41,48
|48,28
|Moravskoslezský
|41,24
|48,09