Ceny paliv dál rostou. Nafta je nejdražší za čtyři roky, benzin za více než tři

Autor: ,
  14:34aktualizováno  14:34
Nafta je v Česku nyní nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku. Za uplynulý týden nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil o 14 haléřů na 41,63 Kč za litr a nafta o 34 haléřů na 48,39 Kč. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
foto: ČTK

Ceny rostou kvůli zdražování ropy poté, co Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě napadl okolní země s americkými základnami.

Od začátku války na Blízkém východě stoupla cena nafty v Česku už o více než 15 korun na litru. Benzin zdražil o zhruba osm korun. Meziročně benzin zdražil o 6,58 koruny a nafta o 14,30 koruny. Dražší než teď byla nafta v Česku naposledy v polovině března roku 2022. Benzin byl dražší naposledy v listopadu 2022.

Vláda od středy v reakci na růst cen zastropuje marže distributorů paliv a sníží spotřební daň na naftu. Marže obchodníků s palivy bude nanejvýš 2,50 koruny za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty klesne o 2,35 koruny za litr, nyní je 9,95 koruny. U benzinu zůstane daň na 12,84 koruny za litr. Stát bude také denně určovat maximální cenu paliv. Začne od úterý odpoledne, kdy ministerstvo financí stanoví cenu pro středu.

Nejlevnější benzin natankují v Česku aktuálně řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 41,22 koruny. Nafta je nejlevnější v Moravskoslezském kraji, litr za 48,09 koruny. Naopak nejdražší paliva jsou v Praze - benzin za 42,40 koruny a nafta za 49,16 koruny.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 5. dubnu 2026 (v Kč/l):
KrajNatural 95Nafta
ČR41,6348,49
Praha42,4049,16
Středočeský41,8748,68
Jihočeský41,2248,32
Plzeňský41,6648,46
Karlovarský41,4948,43
Ústecký41,5348,34
Liberecký41,5848,54
Královéhradecký41,3948,34
Pardubický41,5148,34
Vysočina41,8948,68
Jihomoravský41,9048,67
Olomoucký41,6148,58
Zlínský41,4848,28
Moravskoslezský41,2448,09
Vstoupit do diskuse

