To je i případ Keřkova na Vysočině, obce se zhruba dvěma stovkami obyvatel. Nájemnice a zároveň prodavačka musela obchod před zhruba pěti měsíci uzavřít. „S náklady na energie bojovala několik posledních let. Navíc se odstěhovala. Dojíždět už nemohla, nevyplatilo se to. Část obyvatel jezdí na větší nákupy do Havlíčkova Brodu, tady ve vsi dokupovali jenom denní drobnosti. I proto byl problém to utáhnout,“ řekl pro Lidovky.cz starosta Martin Kamarád.