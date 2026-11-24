Nájmy rychle rostou, zvlášť ty v Praze. Byty 2+kk se v současnosti pronajímají za průměrnou částku přesahující 24 000 korun, což je víc, než činí průměrný důchod v Praze. Na tento trend doplácejí zejména osamoceně žijící senioři a seniorky. Může jim pomoci superdávka? Jak se počítá a kolik peněz se díky ní dá získat? Propočítali jsme příklad s průměrným důchodem a průměrnou výší nájmu.
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Průměrný důchod a průměrný nájem v Praze
V Praze stojí v současnosti nájem bytu 2+kk nejčastěji mezi 24 a 26 tisíci měsíčně. Web Becomelocal spočítal, že medián je 24 990 korun. Zahrnul do výpočtu částky, za které se inzerují takto velké byty na několika realitních webech a také sociálních sítích.
Průměrný starobní důchod je podle ČSSZ 21 814 korun. Jde o průměr bez ohledu na gender a kraj. V Praze jsou hodnoty o něco vyšší, na konci loňského roku dosahoval průměrný důchod v hlavním městě 22 211 korun.
Už z těchto čísel je zřejmé, že ze samotného důchodu se v Praze tržní nájemné pokrýt prakticky nedá. Při výpočtu, zda někdo má nebo nemá nárok na superdávku, případně jak velkou, vstupují do hry ještě další čísla: zejména normativní nájemné a tak zvané uznatelné náklady. Oč jde?
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Normativní nájemné a superdávka
Normativní nájemné je částka, kterou stát vypočítává podle výše nájmů, kterou platí domácnosti pobírající superdávku. Nejde tedy o průměrný nájem, ale o průměr z celkem úzkého vzorku nájmů. V říjnu letošního roku se normativní nájemné změnilo. Nově se počítá zvlášť pro každý okres. U Prahy to vedlo ke zvýšení normativů, jinde, například v Brně, se normativy naopak snížily.
Normativy se počítají podle počtu členů domácnosti a také podle toho, zda jde o zranitelnou domácnost. Samostatně žijící senior, který pobírá starobní důchod a u kterého nebydlí například vnuk, podmínku pro zranitelnou domácnost splňuje. Normativ v Praze je pro něj 16 810 korun. Je to výrazně víc, než kolik vychází normativ u mladého samostatně žijícího člověka. Pro něj by platila částka 13 380.
Samostatnou položkou jsou pak náklady na energie. Dříve se pro příspěvek na bydlení započítávaly ve skutečné výši, se superdávkou je nahradil energetický paušál. V jednočlenné domácnosti seniora činí 3 220 korun. U mladého člověka, který nesplní podmínku zranitelné osoby, je to 2 300 korun.
Příklad: důchodce v Praze bez superdávky
Senioři, kteří bydlí sami v nájemních bytech v hlavním městě, tak zpravidla nemají šanci utáhnout nájemné z důchodu. Pro příklad jsme zvolili průměrné hodnoty, i když samozřejmě ne každý penzista bere průměrnou penzi.
- Senior pobírá „průměrný pražský důchod“, tedy 22 211 korun.
- Platí měsíčně průměrný pražský nájem za 2+kk, který činí 24 990 korun.
- Za energie dá měsíčně 3 500 korun.
- Pokud nemá další příjem ani superdávku, jen za bydlení skončí každý měsíc v minusu 6 279 Kč.
Samostatně žijícím penzistům se tak rozhodně vyplatí si o superdávku požádat. K tomu, aby ji vůbec dostali, musí splnit několik podmínek. Svou roli hraje například majetkový test, který zakazuje mít naspořeno víc než 200 000 korun nebo vlastnit víc než jedno auto.
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Jak vysokou superdávku na bydlení může důchodce získat?
U seniora z našeho příkladu budou pracovníci Úřadu práce, do jejichž kompetence dávka spadá, posuzovat následující čísla:
|Položka
|Skutečné náklady
|Započítá stát
|Nájemné
|24 990 Kč
|16 810 Kč
|Energie
|3 500 Kč
|3 220 Kč
|Celkem
|28 490 Kč
|20 030 Kč
Jak je vidět z tabulky, uznatelné náklady jsou o více než 8 000 korun menší než ty skutečné.
Uznatelné náklady se následně porovnají s částkou, kterou si má důchodce platit za bydlení ze svého. V daném případě vyjdou na 7 784,40 korun (počítají se jako 30 procent důchodu plus ještě 10 procent z toho, oč důchod převyšuje dvojnásobek životního minima).
A výše superdávky? Z uznatelných nákladů se odečte zákonná spoluúčast a vyjde 12 246 korun. Takovou částku by tedy důchodce z našeho příkladu měl dostat měsíčně – tedy pokud splní i další podmínky pro superdávku.
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Životní náklady seniora se superdávkou
Částka přesahující 12 tisíc korun vypadá na první podhled vysoká, v porovnání se skutečnými náklady na život v Praze ale z žádného seniora boháče neudělá. Důchodce z našeho příkladu sice díky ní nebude končit každý měsíc v minusu, na druhé straně mu na životní náklady po zaplacení bydlení zbude méně než 6 000 korun.
|Položka
|Částka
|Starobní důchod
|22 211 Kč
|Superdávka na bydlení
|+12 246 Kč
|Celkový měsíční příjem
|34 457 Kč
|Nájemné
|−24 990 Kč
|Energie
|−3 500 Kč
|Zůstane na ostatní potřeby
|5 967 Kč
Seniorovi tedy po zaplacení nájmu a energií zůstane 5 967 korun měsíčně na potraviny, léky, hygienu, dopravu a další životní potřeby.
Dodejme, že důchodce nemá nárok na jiné dávky, například ani na složku superdávky na živobytí. Ta se totiž odvíjí pouze od příjmu, bez ohledu na to, kolik z něj měsíčně odchází na povinné výdaje. Důchodce z našeho příkladu by musel mít důchod jen do 7 865 korun, aby na tuto složku dosáhl. Vzhledem k tomu, že v současnosti je minimální starobní důchod 9 800 korun, starobní důchodci na složku na živobytí nedosahují.
Stěhování do levnějšího?
Řada mladších lidí se domnívá, že důchodci, kteří se v podobné situaci ocitnou, by se měli raději přestěhovat do levnějšího bytu nebo domova pro seniory. Problém je ale v tom, že příklad nájmu, se kterým jsme počítali, není nijak „ustřelený“, jde o medián. Penzisté žijící v takovém bytě si tedy nežijí nijak na vysoké noze.
Zdánlivým řešením může být stěhování z Prahy do menšího města nebo na venkov. „Přesazení“ člověka, kterému je 70 nebo 80 let, do zcela jiného prostředí, je něco jiného než stěhování ve 20 nebo 30 letech. Nejde jen o dostupnost úřadů, lékařů a dalších služeb, které 20 nebo 30letý člověk tolik nepotřebuje. Jde také o ztrátu důležitých vazeb.
Podrobně to popisuje například lékařka a předsedkyně České gerontologické společnosti Iva Holmerová , která o tomto problému mluvila v rozhovoru pro Český rozhlas.
„To, že člověk nadále žije ve svém původním prostředí, znamená, že využije veškeré dostupné kapacity ke svému samostatnému životu. U nás se to řeší umístěním do instituce, někdy i sto kilometrů daleko. Jsou tak přetrhány veškeré přirozené vztahy,“ uvedla.
K podobným závěrům došla také studie Bydlení v kontextu chudoby a stáří, na níž se podílel kolektiv autorů z Ostravské univerzity.