Vyšší ochrana nájemníků? Chystané změny zákona jim mohou paradoxně spíš uškodit

Ve městech pokračuje převis poptávky po nájemním bydlení. Na volný byt reagují v průměru desítky zájemců. Vlastníci si proto zpravidla mohou vybírat. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ale plánuje vyšší regulaci tohoto trhu. Situaci nájemníků to může paradoxně zhoršit.

Ministerstvo chce zvýšit atraktivitu nájemního bydlení. Podle průzkumu je právě vnímaná nejistota jednou z hlavních nevýhod tohoto typu bydlení, změnit by to mělo omezení krátkých nájemních smluv. Lidé by pak měli mít s nájemním bydlením spojenou větší jistotu.

Podle návrhu by mělo platit pravidlo dvakrát a dost, tedy po dvou smlouvách na krátkou dobu by ta třetí už musela být na dobu neurčitou nebo minimálně na tři roky. Tedy podobný princip jako u krátkých pracovních smluv.