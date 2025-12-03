Pokud míříte za vánoční atmosférou v rámci Evropské unie (EU), můžeme pro svou osobní potřebu dovézt takřka cokoli, tedy pokud vynecháme předměty, které jsou nelegální samy o sobě, jako třeba drogy.
Pouze u tabáku, alkoholu a pohonných hmot platí limity na osobu. Rámcově jsou stanovené takto:
- 800 kusů cigaret,
- 400 kusů doutníčků,
- 200 kusů doutníků,
- 1 kilogram tabáku,
- 10 litrů lihovin (například whisky nebo gin),
- 20 litrů aperitivu,
- 90 litrů vína (max. 60 litrů šumivého),
- 110 litrů piva,
- 10 litrů pohonných hmot.
Potraviny a výrobky živočišného původu v rámci EU lze převážet i přes hranice, ale jen v množství pro svou potřebu. Totéž platí i pro zeleninu a řezané květiny. Nutné ale je, aby nebyly napadené škůdci či chorobami, které byste tak mohli zavléci z jedné země do jiné.
Na cestující mladší 17 let se podle webu europa.eu vztahují přísnější pravidla, která jsou v každé zemi jiná, takže je dobré se na ně před cestou informovat.
|
Kam na adventní trhy: Deset tipů na výlety v Česku i zahraničí
Mimo Evropskou unii platí jiná pravidla
Pokud za adventní atmosférou ale zamíříte mimo hranice Evropské unie, můžete si zpět na území EU s sebou přivést pro vlastní potřebu:
- 4 litry nešumivého vína a
- 16 litrů piva.
Kromě toho si můžete s sebou přivézt b):
- 1 litr destilátu s obsahem alkoholu vyšším než 22 % obj. (např. vodka nebo gin) nebo
- 1 litr nedenaturovaného alkoholu (lihu) s obsahem alkoholu nejméně 80 % obj. nebo
- 2 litry alkoholizovaného vína (např. sherry či portské) nebo šumivého vína.
Jednotlivá množství uvedená v písmenu b) představují celkové povolené množství v této kategorii alkoholických nápojů, které lze rozdělit. Můžete si například přivést 4 litry nešumivého vína, 16 litrů piva, půl litru destilátu a 1 litr alkoholizovaného vína, a nebo 4 litry nešumivého vína, 16 litrů piva a 2 litry šumivého vína, uvádí web europa.eu.
Tato pravidla se nevztahují na děti a mládež mladší 17 let, ti nesmějí převážet žádné alkoholické ani tabákové výrobky.
|
Aby suvenýr z dovolené nevyšel draho. Zapomeňte na zvířata, písek či mušle
Množství ostatního zboží nesmí přesáhnout hodnotu 300 eur na osobu, v letecké a lodní přepravě je to pak 430 eur na osobu. Ale pozor některé země EU uplatňují u dětí mladších 15 let nižší dovozní limit zboží ve výši 150 eur.