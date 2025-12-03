Vánoce 2025: Kolik můžeme přivézt z nákupů v zahraničí? Přehled limitů v EU i mimo ni

  7:26
Kromě vánočních trhů, lákají do okolních zemí, jako je například Polsko a Německo i levné nákupy. Kolik toho ale můžeme nakoupit a přivést si s sebou pro vlastní potřebu?

Symbolický vánoční strom je vedle Striezelmarktu umístěný i na Pragerstrasse. | foto: Lidovky.cz

Pokud míříte za vánoční atmosférou v rámci Evropské unie (EU), můžeme pro svou osobní potřebu dovézt takřka cokoli, tedy pokud vynecháme předměty, které jsou nelegální samy o sobě, jako třeba drogy.

Pouze u tabáku, alkoholu a pohonných hmot platí limity na osobu. Rámcově jsou stanovené takto:

  • 800 kusů cigaret,
  • 400 kusů doutníčků,
  • 200 kusů doutníků,
  • 1 kilogram tabáku,
  • 10 litrů lihovin (například whisky nebo gin),
  • 20 litrů aperitivu,
  • 90 litrů vína (max. 60 litrů šumivého),
  • 110 litrů piva,
  • 10 litrů pohonných hmot.

Potraviny a výrobky živočišného původu v rámci EU lze převážet i přes hranice, ale jen v množství pro svou potřebu. Totéž platí i pro zeleninu a řezané květiny. Nutné ale je, aby nebyly napadené škůdci či chorobami, které byste tak mohli zavléci z jedné země do jiné.

Na cestující mladší 17 let se podle webu europa.eu vztahují přísnější pravidla, která jsou v každé zemi jiná, takže je dobré se na ně před cestou informovat.

Mimo Evropskou unii platí jiná pravidla

Pokud za adventní atmosférou ale zamíříte mimo hranice Evropské unie, můžete si zpět na území EU s sebou přivést pro vlastní potřebu:

  • 4 litry nešumivého vína a
  • 16 litrů piva.

Kromě toho si můžete s sebou přivézt b):

  • 1 litr destilátu s obsahem alkoholu vyšším než 22 % obj. (např. vodka nebo gin) nebo
  • 1 litr nedenaturovaného alkoholu (lihu) s obsahem alkoholu nejméně 80 % obj. nebo
  • 2 litry alkoholizovaného vína (např. sherry či portské) nebo šumivého vína.

Jednotlivá množství uvedená v písmenu b) představují celkové povolené množství v této kategorii alkoholických nápojů, které lze rozdělit. Můžete si například přivést 4 litry nešumivého vína, 16 litrů piva, půl litru destilátu a 1 litr alkoholizovaného vína, a nebo 4 litry nešumivého vína, 16 litrů piva a 2 litry šumivého vína, uvádí web europa.eu.

Tato pravidla se nevztahují na děti a mládež mladší 17 let, ti nesmějí převážet žádné alkoholické ani tabákové výrobky.

Množství ostatního zboží nesmí přesáhnout hodnotu 300 eur na osobu, v letecké a lodní přepravě je to pak 430 eur na osobu. Ale pozor některé země EU uplatňují u dětí mladších 15 let nižší dovozní limit zboží ve výši 150 eur.

