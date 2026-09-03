Národní rozpočtová rada vyhodnotila předložený návrh státního rozpočtu na příští rok jako výrazně expanzivní, kritizuje tempo růstu zadlužení a obává se, že ani v příštích letech nedojde k výraznějším úsporám.
„Podle ministerstva financí má strukturální saldo vzrůst z 2,5 procenta HDP na 3,5 procenta HDP, což je nejvyšší nárůst od pandemie Covidu-19 a úroveň strukturálního salda má přesáhnout úroveň dosaženou během obou let pandemie,“ kritizuje NRR.
Rada upozorňuje, že pokud se opravdu předložený návrh rozpočtu naplní i v praxi, saldo veřejných financí vychází dokonce ve výši zhruba 3,7 procenta HDP. Přitom ještě v roce 2024 se drželo na dvou procentech.
Saldo horší než za pandemie
Podle NRR nemá takováto fiskální expanze žádné srovnání od našeho vstupu do EU, mimo hospodářské krize a pandemie. „Vláda tímto návrhem opouští závazek ze svého programového prohlášení udržovat veřejné finance blízko vyrovnané bilance, a to bezpečně pod hranicí tří procent deficitu,“ uvedla Rada.
Podle NRR návrh deficitu ve výši 389 miliard korun neumožňuje přímé porovnání s návrhem letošního rozpočtu, protože neobsahuje výdaj 30 miliard korun na budování nového jaderného zdroje v Dukovanech. Ten chce vláda financovat z mimorozpočtového účtu. Při srovnání s původním návrhem státního rozpočtu na rok 2026 by tedy deficit musel podle NRR být o tuto částku navýšen a činil by 419 miliard korun.
Nejasnosti v číslech
Podle zprávy rozpočtové rady vláda v oblasti výdajů na důchody a v oblasti plateb za státní pojištěnce rozpočtuje vyšší sumy, než které odpovídají zákonné valorizaci, nicméně nižší, než odpovídají některým jejím deklaracím nebo přímo rozhodnutím z letošního roku.
„Zákonná valorizace důchodů je u průměrného důchodu odhadována na 300 Kč a znamenala by nárůst výdajů o 11 miliard, v návrhu rozpočtu je však na důchody rozpočtován nárůst ve výši 19,2 miliardy korun,“ rozporuje zpráva.
„Zákonná valorizace plateb za státní pojištěnce zdravotním pojišťovnám by vedla k nárůstu o 2,4 miliardy, usnesením vlády však byl odsouhlasen nárůst ve výši 21 miliard a v návrhu státního rozpočtu se pak objevuje nárůst o 18 miliard korun,“ vypočítává dále zpráva a uvádí, že NRR předpokládá, že všechny tyto položky budou vysvětleny, uzavřeny a řádně rozpočtovány v návrhu, který vláda bude obhajovat v Poslanecké sněmovně PČR, a bude je nadále důkladně monitorovat.
Stát přijdou jen úroky na 145 miliard
Rozpočtová rada také upozornila, že zatímco ještě v roce 2021 dosahovaly úroky státního dluhu 45 miliard, v příštím roce to má být už 145 miliard korun.
Úrokové sazby u vládních dluhopisů stouply na průměrných 3,5 procenta, což je nejvýše od roku 2012. Podle Rady se přesto Česká republika zatím drží daleko pod nebezpečnou úrovní úrokových sazeb. Problematické jsou totiž sazby převyšující hrubý domácí produkt, a ten je predikován na 4,6 letos respektive 6,3 procenta v roce 2027. „Není správné zcela ignorovat fakt, že tržní sazby u vládních desetiletých dluhopisů se nyní pohybují okolo pětiprocentní hranice,“ upozornila nicméně Rada.
Rada také zpochybnila tezi ministryně financí, že vyšší schodek v tomto roce nastartuje ekonomiku a umožní tím šetření v následujících letech. „ V žádné námi analyzované zemi nelze konstatovat, že by za redukcí veřejného dluhu v poměru k HDP stály na počátku masivní veřejné investice a díky tomu došlo k jevu, kdy se takzvaně vyroste z dluhů,“ upozorňuje zpráva.
Obava z rozvolnění pravidel
Národní rozpočtová rada také ostře kritizovala rozvolňování rozpočtových pravidel. „NRR znovu připomíná, že fiskální pravidla jsou zde od toho, aby se jim rozpočtový proces přizpůsoboval, a nikoli, aby se fiskální pravidla přizpůsobovala rozpočtovému procesu.“
Protože je Rada přesvědčena, že k sestavování rozpočtu na rok 2027 nebyly nutné stávající pravidla měnit, předpokládá, že vláda balíček protlačila kvůli tomu, že si chce usnadnit sestavování státního rozpočtu na období počínaje rokem 2028.