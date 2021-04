Naše vlaky vyrazí dále do Evropy, říká obchodní šéf Regiojetu. Všichni se podle něj upínají ke covidpasu

Praha Firmy v cestovním ruchu pandemie doslova zastavila. Student Agency však navzdory krizi investuje miliardy do nových vlaků i autobusů a plánuje expanzi napříč Evropou. „Nechceme, aby si naši klienti kupovali jízdenky a letenky jinde,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz obchodní ředitel Petr Pěcha.

Lidovky.cz: Jak bude z hlediska cestování vypadat letošní sezona?

V tuto chvíli se všichni upínáme ke covidpasu jako k určitému řešení, aby se do cestování zavedla jasnější pravidla, získalo tak udržitelnější rozměr a nedocházelo k opakovanému otevírání a zavírání hranic jako loni. Ale už teď je evidentní, že letošní sezona bude zkrácená jen na tři měsíce, tedy na červen, červenec a srpen.

Lidé zatím s nákupem zájezdů vyčkávají. Ve srovnání s rokem 2019 jsme zhruba na pětinovém zájmu a očekáváme, že bychom se v létě mohli dostat asi na 60procentní prodeje. Myslím, že lidé začnou aktivně nakupovat dovolené až asi v polovině května, ale část lidí ještě letos do zahraničí nevyrazí. Na podzim uvidíme, jak se to podepíše na pandemické situaci, díky proočkovanosti či promořenosti by už mohl nastat relativně udržitelný stav.

Lidovky.cz: Jsou už země na turisty oproti loňsku lépe připravené?

Je pravda, že loni sice byl v cestování velký zmatek, ale byly mírnější restrikce než teď. Po odeznění první vlny nikdo druhou nečekal. Letos už budou jednotlivé státy i EU o to opatrnější v tom, jaká pravidla nastaví. Navzdory tomu ale některé destinace cítí šanci turisty přitáhnout a nastavují snazší podmínky pro vstup – ty určitě mezi lidmi povedou.

Vidíme to například na prodejích zájezdů do Chorvatska, o které je hned po Egyptě největší zájem. Pro vstup tam aktuálně stačí antigenní test. Velkou změnou je i připravenost pojišťoven, které nově pojišťují i riziko karantény.

Lidovky.cz: Jaké další destinace letos potáhnou?

Jedničkou určitě zůstane Řecko, kde je velký výběr i z menších ostrovů, kam nejezdí tolik turistů. Oblíbené bude také Španělsko nebo Turecko, které není vázané na podmínky stanovené EU. Zatím je otázkou, jestli se mezi oblíbené cíle zařadí i obvyklé Bulharsko, a také to, jestli a za jakých podmínek se na podzim otevřou turistům i exotické destinace jako Bali nebo Thajsko.

Lidovky.cz: Ztratí některé destinace kvůli pandemii na oblíbenosti?

To může být jakákoli destinace, která zavede nesplnitelné požadavky. V rámci EU by se měl obvyklý žebříček udržet.

Lidovky.cz: Vlaky RegioJetu, které jste loni vypravili do Chorvatska, slavily velký úspěch, k Jadranu s nimi odjelo asi 60 tisíc lidí. V polovině února jste spustili předprodej jízdenek také na letošní léto. Jaký je zatím zájem?

Zájem je i letos velký. Aktuálně máme obsazeno asi 15 tisíc míst, denně to roste po stovkách. Některé nejvytíženější spoje na začátku prázdnin už jsou kompletně vyprodané. Letos navíc vlak nebude končit v Rijece, ale pokračuje do Splitu, takže čekáme o to větší zájem.

Lidovky.cz: Začátkem týdne jste také zveřejnili záměr RegioJetu v roce 2022 spustit pravidelné noční vlakové spojení z Prahy přes Berlín a Amsterdam do Bruselu. Plánujete spustit nějaké další novinky?

Od linky do Bruselu si v RegioJetu slibují, že by mohla být podobně přelomová jako loni Chorvatsko. Kromě toho se čeká na spuštění dalšího projektu nočních vlaků do Polska a na Ukrajinu. Letos v prosinci také spustíme vnitrostátní rychlíky z Kolína do Ústí nad Labem. Na následující dva až tři roky ale RegioJet chystá spoustu dalších novinek – jen letos budeme investovat kolem dvou miliard korun do nákupu dalších vozů a lokomotiv. Počítáme s tím, že by se mohla doprava od druhé poloviny tohoto roku pomalu začít vracet do předcovidových čísel.

Lidovky.cz: Jste už vyrovnáni se všemi klienty za zrušené dovolené a cesty z loňska?

Nemůžu potvrdit, jestli úplně se všemi, ale s velkou většinou ano. Co se týče rezervací dovolených, postupovali jsme v mezích zákona, takže jsme klientovi rezervovali jinou dovolenou, nebo poskytli voucher. Komplikovanější byly refundace letenek, tam jsme zatím vyřídili 85 až 90 procent všech žádostí. Otazník stále visí nad Smartwings a ČSA, které byly donedávna pod ochranou před věřiteli a vůbec nerefundovaly. Potíž byla také s Aeroflotem a TAP Air Portugal, ale to už se rozběhlo.

Lidovky.cz: Jaký pro vás tedy byl poslední rok?

Jako na houpačce – můžeme to ilustrovat na RegioJetu, kde loni při prvním lockdownu klesl provoz na úplné minimum. Naopak v srpnu se RegioJet dostal na 97procentní provoz roku 2019. Aktuálně jsme se ustálili asi na 30 procentech klientely z roku 2019. Dopad covidu bude samozřejmě znatelný, zatím ale ještě výsledky za loňský rok nemáme.

Lidovky.cz: Dotkla se krize spíše vlakové dopravy, nebo autobusů? Kde jste udělali největší škrty?

U obou je znát výrazné zpomalení, ale dá se říci, že větší míru provozu si zachovávají vlaky, které jezdí v rozsahu kolem 60 až 70 procent. Kdežto u autobusů jsme museli více linek zcela zastavit, a to i například kvůli omezením tranzitu v okolních zemích. Zrušené linky budeme obnovovat postupně podle poptávky a zmírnění omezení v jednotlivých zemích. Celkově jsme museli dramaticky snížit náklady včetně zrušení stevardů a stevardek v autobusech.

Lidovky.cz: Ti byli přitom pro žluté autobusy RegioJetu typičtí. Vrátí se, až krize odezní?

O návratu fyzického personálu uvažujeme jen u některých delších zahraničních linek. Zůstávají také ve vlacích. Lidský kontakt i dostatečnou informovanost cestujících ale chceme udržet na všech autobusových linkách, pracujeme proto na konceptu „vzdálené stevardky“, který bychom chtěli spustit už během prvního pololetí.

Lidovky.cz: Co si pod tím mám konkrétně představit?

Konkrétní podobu si zatím nechám pro sebe, ale pomoci by nám měla audiovizuální technika, kterou jsou autobusy vybavené.

Lidovky.cz: Přivedla vás pandemie na další nápady, co v podnikání změnit?

Určitě, rok 2020 pro nás byl vyloženě pracovní, s tím, že bychom teď měli sklízet výsledky. Už během prvního lockdownu nám bylo jasné, že musíme udělat tři věci – zredukovat náklady, za uspořené peníze digitalizovat a začít plánovat, jak budeme pracovat se zákazníkem po covidu. Nechceme, aby se stávalo, že si klient, který pravidelně jezdí RegioJetem, koupí dovolenou nebo letenku jinde.

Naše čtyři divize – jazykové pobyty, letenky, dovolené a ostatní služby – jsme spojili do jedné a s RegioJetem vymýšlíme společné projekty. Do konce června chceme představit nové holdingové weby. Připravujeme také projekt, abychom cestujícím mohli nabídnout kompletní servis včetně PCR testů za výrazně nižší ceny, než jsou nyní na trhu.

Zatím králem na trhu dovolených nejsme. Teď se ale budou karty rozdávat znovu, takže se snažíme využít cestující z vlaků, aby u nás nakupovali i dovolenou. Pak budeme jasná jednička.

Lidovky.cz: Jak to chcete udělat?

Jdeme na to cestou jednotného klientského účtu, kde člověk uvidí zakoupené jízdenky, letenky a dovolené a budeme se snažit nabízet klientům zájezdy na míru. Měnící se trh chceme využít k získání nových zákazníků, zavedení nových tras a k růstu o desítky procent napříč všemi segmenty. Zároveň realizujeme investice v řádu miliard korun, které vytvářejí hodnoty na delší dobu.

Lidovky.cz: Kam konkrétně půjde druhých 400 milionů se státní zárukou, které vám nedávno poskytla Komerční banka v rámci podpory Covid Plus?

Záměr je dvojí. Jednak půjde o investice do vozového parku, zejména autobusů. Ale také do projektů spojených s digitalizací. První úvěr 375 milionů korun, který RegioJetu na podzim poskytla Česká spořitelna, byl zaměřen na železniční dopravu. Nejde ale samozřejmě o peníze, které bychom mohli projíst, jdou právě na investice a rozvoj – to je také jediný způsob, jak se z takové krize dostat.

Lidovky.cz: Takže očekáváte, že budou lidé cestovat vlakem či autobusem víc než před pandemií? Na úkor letecké přepravy?

Hodně to souvisí s proměnou prodeje destinací. Před pandemií bylo k dispozici obrovské množství leteckých spojení a lidé měli z čeho vybírat. Naopak železničních a autobusových spojů bylo méně. Teď se ta situace zcela otočila a leteckých spojení zásadně ubylo. Ke slovu se tak dostávají právě vlaky a autobusy.

Jde ale o celoevropský trend, na trasách do zhruba 700 kilometrů je vlak z hlediska ekologie šetrnější, a ještě vyjde levněji. Pro cestující je to navíc komfortnější, do letadla už společnosti vyžadují negativní test. Takže ano, počítáme s tím, že budeme růst na klíčových středoevropských trasách, kde vidíme příležitost přetáhnout cestující z letecké dopravy.

Lidovky.cz: Jaká opatření jste nastavili, aby bylo ve vašich vlacích a autobusech bezpečno?

Máme v platnosti víceméně stejná opatření jako loni – ať už jde o dezinfekci, nebo povinnost mít nasazený respirátor. Ve vlaku si lidé mohou zarezervovat také soukromé kupé. Dále se budeme řídit pravidly pro vstup do jednotlivých zemí. Negativní test by tedy měl být součástí.

Lidovky.cz: Kontrolovat, zda má každý cestující potvrzení o negativním testu, tedy nebudete?

Samozřejmě finální zodpovědnost zůstává na cestujícím, nebudeme lidi vykazovat z vlaku. Cestující by měl sám vědět, co je pro jeho pobyt v zahraničí důležité, a stejně jako musí mít další doklady, měl by mít i potvrzení o negativním testu. Budeme ale připravovat údaje o cestujících pro hraniční odbavení, je tedy možné, že součástí toho bude právě i potvrzení, aby všichni cestující splnili podmínky pro vstup do konkrétní země.