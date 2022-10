(Ne)nápadné nástavby. Kdo může na střeše pěstovat vlastní zeleninu, patří v New Yorku k lepší společnosti

Stavební úřady často trvají na tom, že ulice má mít svůj řád. Nový či rekonstruovaný dům by to měl respektovat. Jenže developeři se snaží maximalizovat užitnou plochu a jít co nejvíce do výšky. Proto po celém světě, Česko nevyjímaje, vznikají domy, jež se z ulice tváří jako mnohem obyčejnější a hlavně mnohem nižší, než jaké ve skutečnosti jsou.