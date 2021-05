Návrat k normálnímu životu nebude zadarmo. Do Česka přichází velké zdražování: stavby, benzin i auta

PRAHA S odezníváním koronavirové pandemie a rostoucí proočkovaností se Češi vracejí k normálnímu životu včetně nákupů v kamenných prodejnách. Nezřídka je tam přitom čekají vyšší ceny zboží i služeb. A může být hůř. Nebude to však odložená spotřeba kvůli lockdownu či „útoku“ zákazníků na obchody, co zřejmě v nejbližší době přinese další razantní zdražení. Na vině budou spíše ceny některých surovin, jež začaly ve světě a už i v Česku výrazně růst.

Vedle ropy a produktů z ní jde třeba o měď, železo a stavební hmoty. To se promítá nejen do zvýšených nákladů pro výrobce, ale ve výsledku také do konečných cen pro spotřebitele.



Citelně vidět už je to nějaký čas u benzinových pump, kde ceny míří nahoru dokonce dvouciferným tempem, ale také ve stavebnictví a u běžného průmyslového zboží.

„Ke každé položce při nové dodávce, což je i několikrát do měsíce, připisujeme ke konečným cenám i třeba pět či sedm korun. A to jsme teď navíc od dodavatelů, s nimiž máme podepsané kontrakty na půl roku či rok, dostali právně formulovaný dopis, že kvůli takzvané vyšší moci a opatřením vlády nemohou garantovat nasmlouvané dodávky. Čímž nám říkají, že třeba některé zboží nebude, ale i to, že si vyhrazují právo nám zvednout ceny,“ říká šéf jednoho z velkých obchodů s průmyslovým zbožím, který si nepřál být jmenován.

Růst spotřebitelských cen u vybraných surovin či položek.

Co konkrétně zdražuje? Podle citovaného manažera všechno, hlavně to, co obsahuje železo, plasty či chemii. Tedy nářadí a nástroje i materiály pro dům a zahradu, hnojiva, postřiky proti škůdcům, ale i třeba půdní substráty.

Podle údajů Českého statistického úřadu se inflace v dubnu zvýšila meziročně o 3,1 procenta. Přitom se očekávalo, že se bude po celý rok držet kolem dvou procent.

Navíc statistická data jsou vždy pohledem do zpětného zrcátka. A růstu cen, které platíme za zboží a služby, už několik měsíců předbíhají zdražující suroviny. „Ceny některých vstupů rostou zcela bezprecedentně,“ potvrzuje místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků a živnostníků Pavla Břečková.

Za průměrnou inflací se přitom schovávají i dvouciferné růsty některých komodit. Pohonné hmoty zdražily o 16,3 procenta, alkoholické nápoje a tabák o 13 procent. Další věcí je, že takzvaný spotřebitelský koš nepochybně odpovídá struktuře výdajů jen minima lidí. Proto také z čísel inflace tak dramaticky nevystupuje třeba růst cen bydlení, který se některých lidí týká přímo bytostně.

Firmy v oborech, u nichž suroviny a materiály netvoří podstatnou část ceny – jako třeba strojírenství, jehož výrobky stojí na vysoké přidané hodnotě– jsou podle Břečkové ještě schopny navýšení cen vstupů absorbovat a promítnout je do prodejních cen jen minimálně. Proto také zvyšující se ceny surovin a polotovarů spotřebitelé zatím poznali na vlastní kůži v podstatě jen u benzinových pump. Další na ráně je ovšem stavebnictví.

Na něj dopadá zdražování železa i výrobků z ropy, jako je třeba polystyren, ale i třeba kovové konstrukce, do nichž se zasazují dveře či sádrokarton.

Ošemetný průměr

Vývoj cen stavebních materiálů dlouhodobě bedlivě sleduje Antonín Kubát, zakladatel a spolumajitel stavební firmy Trio Efekt z Vysočiny. Ceny za materiál jsou samozřejmě jednou z hlavních položek, které vstupují do nabídkové ceny pro zákazníka. „Všechno jde pravidelně nahoru tak o pět korun, při každé nové dodávce ze stavebnin. Stavebniny posílají cenovou nabídku každé tři měsíce a já s ní pak pracuji při sestavování naší nabídkové ceny,“ vysvětluje. Z účetnictví i archivu své firmy tak vidí, že ceny polystyrenu za poslední rok vzrostly o 35 procent, ceny stavebního železa o 25 procent.

Některé druhy polystyrenu ovšem podražily více, jiné méně, vývoj cen záleží také na regionu. To všechno se ve statistikách ztrácí v onom ošemetném průměru.

Na vině růstu cen podle Kubáta není jen zdražování surovin, ale také nemovitostí. Podle Eurostatu loni byty v Česku zdražily o devět procent, covid necovid, a oproti roku 2015 byly podle dat ČNB v posledním loňském kvartále dražší o 59,5 procenta.

Místopředsedkyně AMSP říká, že nárůst cen zejména ve stavebnictví vede zákazníky i k přehodnocení jejich investic. Jsou sice připraveni určité navýšení ceny unést, ale má to své meze. Některé zakázky proto nakonec končí v koši. „Prudký růst cen již začíná způsobovat prvotní ochlazení ve stavebnictví. Objem nových zakázek a poptávek začíná klesat,“ uzavírá Břečková.

Podle docentky Aleny Tiché, která na Vysokém učení technickém v Brně vyučuje přípravu rozpočtů ve stavebnictví, stojí za růstem cen obzvlášť některých komodit přerušené dodavatelské řetězce. „Osobně si myslím, že je to hlavně tím, že se zastavila doprava. Letecká i silniční, a to po celém světě. Suroviny existují, není jich nedostatek, ale nejsou dopravovány tam, kde jsou potřeba,“ říká. Je to podle ní vidět právě na růstu cen polystyrenu, který se vyrábí u nás, a to kvalitně, ale naše firmy jej nemají z čeho vyrábět, protože nemají dostatek surovin. To pak tlačí jeho cenu nahoru.

Ceny aut už rostou

Podle ekonoma ČSOB Petra Dufka stranou vlivu rostoucích cen některých komodit nezůstane ani autoprůmysl, který je významným odběratelem kovů, stejně jako elektrotechnický průmysl. Když k tomu navíc přičteme problémy s dodávkami polovodičů v zahraničí, tak inflační vítr vane i z tohoto směru. „Je proto jen otázkou času, kdy kromě vyšších cen pohonných hmot uvidíme i odraz výrobní inflace ve stavebnictví a rovněž v případě elektroniky. U aut už důsledky nákladnějších vstupů vidíme třeba v rychlém zvyšování cen automobilů,“ upozorňuje Dufek.

Naše top automobilka a zároveň největší firma v Česku se zvýšení cen vstupů neobává. „Cenové kroky jsou součástí středně- a dlouhodobé strategie. Volatilní změny cen surovin tedy zpravidla nemají vliv na ceny našich vozů,“ říká mluvčí Škody Auto Martina Gillichová.

Dubnová inflace překvapila kdekoho. Tak vysoká čísla – 3,1 procenta ve srovnání s dubnem 2020 a 0,5 ve srovnání s předcházejícím měsícem (tedy březnem), nikdo nečekal. Analytici počítali s meziroční inflací ve výši 2,7 procenta, Česká národní banka s 2,9 procenta. Hlavním důvodem vzestupu cenové hladiny v dubnu byly, stejně jako v březnu, pohonné hmoty a tabákové výrobky. V březnu se spotřebitelské ceny oproti stejnému měsíci loňského roku zvýšily o 2,3 procenta.

Zvýšení sazeb na spadnutí

„Potvrdilo se, že inflace bude letos postupně mířit přes tříprocentní hranici. Ještě výraznější bude v těch segmentech, které budou posledním rokem života s covidem zasaženy nejvíce, jako jsou cestovní ruch či pohostinství a ubytovací služby. Dokážu si představit, že v těchto odvětvích se nárůst cen může krátkodobě vyhoupnout i do dvojciferných čísel. S rostoucí inflací bude pokračovat tlak na pozvolné posilování koruny,“ uvedla partnerka PwC a expertka na měnovou politiku Olga Cilečková. „Je pravděpodobné, že se inflace v blízkosti trojky bude držet i nadále. Velkou neznámou je další vývoj cen ve službách, které po měsících začínají opět postupně fungovat,“ přidává se analytik ČSOB Petr Dufek. ČNB očekává pro celý letošní rok 2,7 procenta.

Nad třemi procenty u nás byla meziroční inflace několik měsíců před nástupem covidu, konkrétně od listopadu 2019, a hlavním důvodem byl růst cen na trhu bydlení. Cenový vzestup se na určitou dobu dostal mimo takzvané toleranční pásmo ČNB. O snižování cenové hladiny se ovšem posléze postarala pandemie covidu a od července loňského roku inflace nepřetržitě klesala. Až do letošního března.

Dubnová čísla tak přidala na důrazu opakovaným prohlášením centrálních bankéřů, že ČNB v letošním roce zvýší sazby. „Dubnová čísla nás nepochybně povedou k přehodnocení letošní průměrné inflace z aktuálních 2,4 procenta nad hodnotu 2,5 procenta. A vzhledem k tomu, že meziroční inflace v dubnu překročila i nadprůměrné očekávání ČNB ve výši 2,9 procenta, je poměrně brzké zvýšení úrokových sazeb na spadnutí. Očekáváme, že ČNB přikročí k prvnímu zvýšení sazeb v srpnu, a to může být následováno do konce roku ještě dvěma dalšími kroky,“ uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.