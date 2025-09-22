Německý dopravce čelí v posledních letech sílící kritice politiků i veřejnosti právě kvůli nespolehlivosti a častým výpadkům a zpožděním spojů. Společnost Deutsche Bahn podle agentury DPA vězí v nejhlubší krizi své dosavadní existence. Už několik let se potýká s dluhy v řádu miliard eur. Mírně se je podařilo snížit jen díky loňskému prodeji společnosti Schenker, která byla logistickou divizí DB.
Kritika i řada vtipů míří hlavně na to, že vlaky nedodržují jízdní řád. V letošním prvním pololetí měl zpoždění každý třetí vlak na dálkových spojích. Dráhy tak opět nesplnily vlastní cíl, aby podle jízdního řádu do cíle dorazilo 65 až 70 procent vlaků. Jako zpožděné DB eviduje vlaky, které dorazí do cíle o šest a více minut později. Důvodem nedochvilnosti je především neutěšený stav některých tratí a časté opravy.
Ministr dopravy Patrick Schnieder stanovil konkrétní cíle pro dálkovou vlakovou dopravu Deutsche Bahn. Do konce roku 2029 by mělo alespoň 70 procent vlaků ICE a IC přijíždět bez větších zpoždění, jak vyplývá z nové strategie železnice, kterou představilo ministerstvo.
Dráhy samotné přitom původně měly tento cíl už na příští rok. Ministr řekl, že to bylo mimo jakoukoli realitu. Už příští rok by podle Schniedera měli cestující po železnici poznat zlepšení v oblasti čistoty a bezpečnosti. Špatný stav německých drah podle něj totiž podkopává i důvěru lidí ve stát. „Musíme ukázat, že náš stát funguje a že naše dráhy fungují,“ dodal.
Jedna z nejtěžších pozic
Představitelé ministerstva i dopravce zároveň na pondělní tiskové konferenci představili novou šéfku národního dopravce. Evelyn Pallaová pochází z Jižního Tyrolska, dosud vedla oddělení regionální dopravy DB Regio. Do čela koncernu s více než 338 000 zaměstnanci nastoupí po Richardovi Lutzovi, jehož ministr dopravy překvapivě v srpnu odvolal. Agentura DPA k hledání jeho nástupce v srpnu napsala, že je to jedna z nejtěžších pracovních pozic, které jsou teď k mání, mimo jiné proto, že je pod drobnohledem politiků i veřejnosti.
„Uklidíme,“ řekla Pallaová na tiskové konferenci, kde také slíbila novou éru v koncernu DB, který se podle ní začne opět více soustředit na své hlavní poslání: dopravu po železnici. Co se týče sanace železniční infrastruktury, nedočkají se podle Pallaové cestující rychlých změn. „Nebude to sprint, ale spíše maraton,“ uvedla.
Zprávy o restrukturalizaci německého železničního dopravce přišly paradoxně ve chvíli, kdy na trase mezi Hamburkem a Berlínem musely Deutsche Bahn v pondělí ráno zrušit všechny spoje ICE, důvodem je porucha trolejového vedení. „V současné době není možný přímý vlakový provoz,“ uvedl dopravce. Doporučuje tak cestujícím využít alternativní trasu přes Hannover. Na těchto spojích však lze očekávat přeplněné vlaky.
„Jak dlouho přesně bude výluka trvat, zatím není známo,“ informovala mluvčí železnice. Příčinou problémů je porucha trolejového vedení v Uelzenu (Dolní Sasko), která se v současné době opravuje. „Naši zaměstnanci na místě intenzivně pracují na odstranění poruchy. Oprava poruchy by měla být dokončena pravděpodobně v odpoledních hodinách v pondělí,“ uvádí se na internetových stránkách železnice.