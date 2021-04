Nebudeme se podbízet cenou, říká český výrobce dveří SAPELI

PRAHA Největší domácí výrobce dveří na zakázku SAPELI letos očekává, že zachová tržby zhruba na úrovni loňského roku. Vloni přitom vykázal přibližně 985 milionů obratu a 53 milionů zisku. V době, kdy lze očekávat negativní dopady koronakrize na zájem veřejnosti investovat prostředky do rekonstrukce vlastních nemovitostí, a tudíž i pokles poptávky po produkci firmy, chce vedení SAPELI cílit také na movitou klientelu. Na tu totiž obvykle krize dramaticky nedopadá.

Prodeje v prvním čtvrtletí jsou přes uzavřené prodejny nad očekáváním. Objem výroby v březnu se dokonce dostal nad 100 milionů Kč, což je nejvyšší číslo za posledních 15 let. „Vedle atypické výroby se chceme ještě výrazněji etablovat v segmentu luxusu. Máme zkušenost z ekonomické krize před deseti lety. Do té doby jsme dělali převážně tradiční dveře standardních rozměrů. Pak ale trh v této oblasti zamrznul, my jsme přehodnotili přístup a rozhodli jsme se, že se chceme ze sériové produkce posunout ještě více do vyššího segmentu, k luxusním dveřím, netradičním rozměrům i jiným atypickým požadavkům. A to nám velmi pomohlo,“ řekl předseda představenstva SAPELI Dušan Vrtal.

Dceřiná společnost SAPELI Unlimited, která se na luxusní a atypické zakázky zaměřuje, se již dostala do povědomí architektů, designérů, náročných zákazníků. Ve svém unikátním showroomu v pražském Karlíně jim umožňuje tvořit interiér v prostředí designové laboratoře. Zatímco útrata běžného klienta SAPELI na jednu zakázku je kolem 100 až 120 tisíc korun, u dodávek pro SAPELI Unlimited jde obvykle řádově vyšší. Například na jedny designové dveře MUTEO si totiž zákazník musí připravit částku vyšší než 50 tisíc korun.

Z krize pomůže zaměření na zahraničí, luxus a development

„Musíme se začít výrazněji prosazovat i na zahraničních trzích, v Německu, Rakousku. To je náš dlouhodobý cíl. A aby to bylo možné, musíme mít výrobky, které zaujmou. Proto jsme začali spolupracovat s různými architekty, návrháři a také se špičkovým průmyslovým designérem Petrem Novaguem,“ řekl Vrtal. Spolu s ním SAPELI vytvořilo dveře MUTEO, které chce firma i letos dál rozvíjet a investovat do jejich dalšího vývoje.

Určitě nehrozí, že by SAPELI na krizi chtělo reagovat poklesem cen nebo přesunem k výrobě na sklad. Firma se od poslední ekonomické krize zaměřuje na střední a vyšší segment, a to chce zachovat. „Vyrábíme dveře od středního cenového segmentu výše, nechceme na trhu bojovat primárně cenou, ale kvalitou,“ vysvětlil Vrtal.

Zhruba čtyři pětiny prodejů firmy tvoří individuální zakázky. Většinou jde o rekonstrukce stávajících bytů nebo domů. Asi 20 procent tržeb pak generují developerské projekty. Firma pracuje pro ty nejdůležitější zahraniční i české hráči jako je Central Group, FINEP, Skanska, YIT, Metrostav. „Aktuálně začínáme spolupracovat s MSI, což je nejvýznamnější brněnský developer, jednáme o spolupráci se Sekyra Group, Pentou i dalšími hráči na developerském trhu,“ dodal předseda představenstva SAPELI.

Provoz továren SAPELI zatím koronavirus nijak dramaticky nezasáhl. Firma se postupně přizpůsobila všem nezbytným opatřením proti šíření viru. Na testování se připravila ještě před zavedením povinnosti testovat zaměstnance. Má pro ně na nadcházející období zajištěn dostatek antigenních testů, které si zaměstnanci provedou sami doma a před vstupem do továrny se prokážou odevzdáním kazety s negativním výsledkem. Firma testuje podle nařízení vlády 1x týdně a počty pozitivních jsou zatím každý týden jednociferné. Celá skupina SAPELI zaměstnává asi 500 lidí a ani v letošním roce nepočítá s jejich redukcí.