Nechme daně nízké, zrušme výjimky, vyzývá ministryně Schillerová. Jak to bude s cigaretami a alkoholem?

Praha Cesta ke snižování schodku veřejných financí, jenž se nyní kvůli covidu počítá ve stamiliardách, vede přes úspory ve státní správě, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ráda by ale viděla i zvýšení spotřebních daní u tvrdého alkoholu a cigaret či zrušení daňových výjimek.

Lidovky.cz: Ve středu jednala vládní koalice o prvním náčrtu státního rozpočtu na rok 2022 a rozpočtového rámce na další dva roky. Co z toho vyšlo?

Schodek bude mezi třemi a čtyřmi sty miliardami. Přesné číslo vám zatím neřeknu, byť ho už v hlavě mám. Budeme na tom ale ještě celý víkend dělat. V pondělí do půlnoci musím zadat do systému první nástřel rozpočtu a vláda ho do 20. června musí schválit.

Koalice řešila také jednu zásadní věc – valorizaci důchodů. Zákonná valorizace pro příští rok vychází ve srovnání s jinými léty poměrně nízko, asi 458 korun. Shodu jsme našli celkem rychle. Důchody navýšíme o 300 korun nad rámec zákonné valorizace, takže se dostaneme na průměrné zvýšení důchodu o 750 korun.