Vyplývá to z cenového věstníku, který v pátek odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Úřad stanovuje ceny od minulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna. Další úpravu povolených cen udělá ministerstvo až v pondělí odpoledne, kdy představí ceny na úterý.
Povolená cena nafty je pod průměrnou cenou z posledních dnů. Podle čtvrtečních dat společnosti CCS nafta za poslední týden zlevnila o 3,72 koruny na průměrných 44,51 Kč za litr. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 41,37 Kč, před týdnem byl o 26 haléřů dražší.
Ministerstvo financí ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.
Fungování cenových stropů v minulých dnech kritizovala opoziční ODS, podle ní by je měla vláda okamžitě zrušit. Regulace podle strany ohrožuje trh, důsledkem může být i nedostatek paliv a vyšší ceny. Vládní omezení kritizují také petrolejáři, podle kterých nutí některé čerpací stanice prodávat paliva pod cenou.
Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, když v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.
Vláda už na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marži obchodníků s palivy stanovila na maximálně 2,50 Kč za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny za litr. U benzinu zůstala na 12,84 koruny za litr.
Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Německá vláda v pondělí schválila dočasné snížení daně na pohonné hmoty o přibližně 17 centů (zhruba čtyři Kč) na litr. Opatření by mělo platit od začátku května po dobu dvou měsíců. Podle dat serveru NDR.de nyní stojí na německých čerpacích stanicích nafta v průměru 2,19 eura (53,26 Kč) za litr a benzin 2,06 eura (50,10 Kč) za litr.
Rakousko v minulých týdnech snížilo spotřební daň a omezilo marže distributorů, Polsko reagovalo na růst cen snížením spotřební daně i DPH u paliv a zavedlo cenový strop na pohonné hmoty.
Slovensko pak spustilo dvojí ceny nafty, motoristé se zahraniční registrační značkou platí vyšší cenu. Ta je nyní 1,905 eura (46,33 Kč). Jde o průměr cen tohoto paliva v Česku, Polsku a Rakousku. Evropská komise už dříve uvedla, že rozhodnutí Bratislavy o dvojích cenách nafty je v rozporu s unijním právem.