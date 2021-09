Někdo žije od výplaty k výplatě. Firmy proto zavádějí zálohu na mzdu, lákají na to i nové lidi

Pracují na plný úvazek, přesto každý měsíc čekají na výplatu jako na smilování. Poplatí, co musí, a za pár týdnů jsou zase bez koruny. S životem „od výplaty k výplatě“ se podle průzkumů potýká téměř pětina pracujících Čechů, někteří z nich si na vyžití před výplatou dokonce půjčují. Stále více firem proto nabízí nový benefit: zaměstnanci si mohou dopředu vybrat zálohu na mzdu, a to i několikrát do měsíce. Funguje to i jako lákadlo pro nové uchazeče v době, kdy se o ně zaměstnavatelé doslova přetahují.