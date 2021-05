Některé továrny našly cestu k pohodlné vakcinaci zaměstnanců, v areálech si otevřely veřejná očkovací centra

Praha Očkování zaměstnanců ve firmách zatím vláda nepovolila. Většina velkých podniků v Česku je na to ale připravená, zatím však mají smůlu a k vakcínám se nedostanou. Některé tuzemské společnosti však objevily cestu, kterou se mohou dopracovat k vlastnímu očkovacímu místu. Zaměstnance tak pohodlně naočkují ve vlastním areálu a nemusí je dál nákladně testovat.

Třeba automobilka Hyundai se dohodla s Moravskoslezským krajem a již v polovině května otevřela očkovací centrum přímo v nošovickém závodě. Přístupné je ovšem i pro veřejnost a termín si zde může rezervovat kdokoliv, kdo splňuje věkovou hranici stanovenou vládou.

Stále je to ale pro automobilku velká výhoda, což potvrzují i čísla. Zatím naočkovali asi 300 lidí, z toho dvě třetiny vlastních zaměstnanců. Společnost tak nemusí část pracovníků složitě a opakovaně testovat. Čísla naočkovaných navíc dál porostou.



„Zaměstnanců se nám registrovalo zatím více než 1300, což považujeme za velmi dobré číslo, další ještě přibývají. Očkujeme podle věkových skupin uvolněných vládou. Vakcíny jsme žádné nekupovali – očkovací centrum patří do běžné sítě očkovacích center, je otevřeno pro veřejnost, provozuje je náš provozovatel pracovně-lékařských služeb a vakcíny jsou přidělovány běžným způsobem krajským koordinátorem,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí automobilky Petr Michník.

Vlastní rezervační systém

Podobně se nastalou situací vypořádaly Třinecké železárny, které patří mezi největší tuzemské zaměstnavatele. Proti koronaviru tam už zvládli naočkovat téměř pětinu svých zaměstnanců. Očkovací centrum zřídili v prostoru bývalého krytu civilní ochrany a svou dávku už dostalo na 1300 pracovníků. Zaměstnanci ušetří čas a nemusí nikam jezdit. Navíc zde termíny plánují podle směn.

„Vytvořili jsme vlastní rezervační systém, který zohledňuje směnnost, takže termíny přizpůsobuje tomu, zda je zaměstnanec po noční směně. Do centrálního registru očkování data vkládají zdravotníci při příchodu zaměstnance,“ sdělila pro Lidovky.cz mluvčí firmy Petra Macková. Upřesnila, že očkování probíhá dvakrát týdně a zajišťuje ho třinecká ambulance Agel.

Plošné očkování ve firmách přitom vláda nepovolila. Premiér Andrej Babiš (za ANO) ve čtvrtek řekl, že zatím není pro očkování ve firmách dostatek vakcín. Prioritou je údajně naočkovat registrované zájemce u praktiků.

Na začátku května přitom Hospodářská komora ČR (HK) provedla rychlé šetření mezi podniky zaměstnávajícími více než 500 zaměstnanců. Polovina z nich zvažuje, že by své kapacity nabídla i pro očkování rodinných příslušníků zaměstnanců.

„Organizaci očkování prostřednictvím zaměstnavatelů stát zatím neumožnil, ale měl by pro to vytvořit právní a logistické předpoklady,“ myslí si prezident komory Vladimír Dlouhý. A dodává, že pokud existují firmy, které chtějí státu pomoci urychlit očkování, neměl by takovou nabídku ignorovat.

„Očkování prostřednictvím zaměstnavatelů může zásadně navýšit ochotu se očkovat u ekonomicky aktivní části populace. Uvítali bychom proto, aby vláda stanovila jasná pravidla a dala očkování ve firmách zelenou nejpozději v červnu,“ poznamenal Ivo Hlaváč, předseda Sekce zdravotnictví a sociálních služeb HK.

Den volna za očkování

O zřízení centra měla zájem také společnost Continental Barum v Otrokovicích, která vyrábí pneumatiky. Kraj ale zrealizoval velkokapacitní očkovací centrum v PSG aréně ve Zlíně. Zaměstnance ve firmě tak aspoň k vakcinaci motivují například tím, že jim poskytují pracovní volno s náhradou mzdy.

„My jsme zaměstnancům zaslali výzvu k absolvování očkování v regionálních očkovacích centrech jako zatím momentálně jedinou alternativu k možnému návratu do běžného života,“ vysvětlila mluvčí firmy Regina Feiferlíková. Právě volný den s náhradou mzdy je častým benefitem, kterým se snaží zaměstnavatelé motivovat pracovníky k tomu se nechat naočkovat.

„Skupina Mesit má zájem na očkování svých zaměstnanců, nicméně Zlínský kraj zatím realizuje očkování pouze prostřednictvím očkovacích center a praktických lékařů. Naše zaměstnance k očkování motivujeme a zaměstnanec má v den očkování placené volno,“ popsal Jan Šebek Cholewa, personální ředitel Mesitu.