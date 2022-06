Německá vláda vyhlásila kvůli zásobování plynem stav výstrahy, domácností se to zatím nedotkne

Přímé dopady na domácnosti nové opatření zatím mít nebude, s úpravou cen se zatím nepočítá. Vláda se ale ještě více zaměří na plnění zásobníků, podle Habecka na nákup plynu do zásoby vláda uvolnila dodatečných 15 miliard eur (371 miliard Kč).

„Bezpečnost zásobování plynem je prozatím zajištěna, plyn se ale v Německu stává nedostatkovou surovinou,“ řekl Habeck o důvodech, proč Německo přechází ze stupně včasného varování na stupeň výstrahy. Stupeň včasného varování vláda vyhlásila v březnu v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu a na očekávané problémy s dodávkami plynu z Ruska.

Podle Habecka je nezbytné hledat úspory ve spotřebě plynu. Pomoci mohou nejen průmysloví odběratelé, ale i domácnosti. „Domácnosti mohou přenastavit a upravit hydraulické vyvážení své topné soustavy. Takové kroky mohou znít banálně a možná úsměvně, ale mohou v případě 41 milionů německých domácnostní znamenat zásadní rozdíl,“ řekl ministr o úsporách ve spotřebě.

Ministerstvo hospodářství nyní pracuje na aukčním modelu úspor plynu, kdy by průmysl mohl tuto surovinu nakupovat, zároveň by získal odměny, pokud by plyn nevyužil.