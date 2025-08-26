Letos by německé hospodářství mohlo podle ekonomů zaznamenat mírný růst, na řadu průmyslových odvětví ale výrazně dolehnou patnáctiprocentní cla na dovoz z Evropské unie do Spojených států.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Mnoho českých firem patří mezi subdodavatele německých automobilek, které se potýkají s konkurencí z Číny i s potížemi při přechodu k elektromobilitě.
Podle studie EY zaniklo od začátku července loňského roku do konce června roku letošního v německém automobilovém průmyslu zhruba 51 500 pracovních míst. To je téměř sedm procent z celkového počtu. Celkem za rok počet lidí zaměstnaných v průmyslové výrobě klesl o 2,1 procenta. Zaniklo zhruba 114 tisíc pracovních míst. Od roku 2019, tedy od doby před pandemií covidu-19, klesl počet lidí zaměstnaných v německém průmyslu dokonce o 245 tisíc.
„Masivní snížení vývozu do USA německý průmysl citelně zasáhlo,“ uvedl Jan Brorhilker z EY. Průmysl v Německu podle něj trpí i kvůli drahým energiím, přebujelé byrokracii a slabé domácí poptávce.
Úsporné programy oznámily v poslední době automobilky Mercedes-Benz, Volkswagen i řada jejich subdodavatelů, jako je Bosch, Continental či ZF.
„Kvůli masivnímu propadu zisků, nadměrným kapacitám i churavějícím zahraničním trhům je výrazné snížení počtu pracovních míst nevyhnutelné - právě v Německu, kde jsou pozice manažerské, administrativní a ve výzkumu a vývoji,“ uvedl Brorhilker. Je to podle něj špatná zpráva hlavně pro vysokoškolské absolventy.
„Automobilový průmysl a strojírenství dnes zaměstnávají výrazně méně mladých lidí než v minulých letech,“ řekl Brorhilker. Nepřívětivá bude situace v příštích letech podle něj pro mladé inženýry. „To je něco, co jsme v Německu dlouho neměli,“ dodal.