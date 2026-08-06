Sucho ochromilo lodní dopravu, Němci chtějí povolit nedělní provoz kamionů

Autor: ,
  16:16aktualizováno  16:16
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Extrémně nízká hladina Rýna v Kolíně nad Rýnem 3. srpna 2026

Extrémně nízká hladina Rýna v Kolíně nad Rýnem 3. srpna 2026 | foto: ČTK

Nízká hladina Rýna v Dusiburgu u továrny Thyssenkrupp Steel Stahlwerk 3. srpna...
Vyschlé koryto řeky v Chorvatsku. (3. srpna 2026)
Vyschlé koryto řeky Labe v Ústí nad Labem. (22. července 2026)
Vyschlé koryto řeky Labe v Ústí nad Labem. (22. července 2026)
16 fotografií
Německo by mohlo kvůli nízkému stavu hladiny řek pozastavit zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Na tiskové konferenci po jednání se zástupci přístavů, lodních společností a dalších dopravců to oznámil německý ministr dopravy Steffen Bilger. Nedostatek vody v Rýnu, ale i v Dunaji či Labi totiž komplikuje přepravu zboží a mohl by mít dopad na růst celého německého hospodářství.

Bilger upřesnil, že už začal jednat s jednotlivými německými spolkovými zeměmi, které by musely s dočasným povolením jízdy kamionů v neděli a o svátcích souhlasit. Cílem opatření je umožnit přeložit část nákladu, který by za běžného stavu přepravovaly lodě, právě na silnice. Další část by mohly transportovat nákladní vlaky. Ministr dopravy zdůraznil, že se nedá čekat, že by se v srpnu situace na německých řekách zlepšila.

Pro říční dopravu je v Německu zásadní především Rýn. Například na stanici Kaub u Koblence dnes naměřili plavební hloubku 19 centimetrů. Řeka je zhruba o metr hlubší, než je plavební hloubka. Předchozí negativní rekord ve stanici Kaub byl 25 centimetrů. Například v Kolíně nad Rýnem je nyní řeka na nejnižší úrovni od roku 1816.

Ekonomové přitom varují, že by nedostatek vody v německých řekách mohl mít následky na celé hospodářství. Ekonom Thilo Schäfer z berlínského Institutu německého hospodářství (IW) už v úterý varoval, že by se hrubý domácí produkt (HDP) mohl letos kvůli suchu snížit o 0,4 procentního bodu. Německá ekonomika by tak mohla letos opět stagnovat.

Zástupci chemického průmyslu už varovali, že mohou být nuceni omezit výrobu. Řada významných německých chemických společností sídlí na západě Německa v okolí Rýna. Chemický gigant BASF transportuje po řece až 40 procent své výroby v hlavní továrně v Ludwigshafenu.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Policie hledá devítiletého autistického chlapce z Letné, odešel z domova

Pohřešovaný Nikolas Lím z Prahy

Plagiátor z Cambridge lhal skoro o všem. Pídícího se novináře umlčeli

Profesor Arday obviněný z plagiátorství (23. července 2012)

Uhry

Prezident z klobouku. Maďaři za pár dní zvolí hlavu státu, kandidát stále není znám

Péter Magyar ve Vídni (21. května 2026)

Úder dva tisíce kilometrů daleko. Ukrajinci zasáhli Wildberries v Jekatěrinburgu

Ukrajinské drony zasáhly logistické centrum Wildberries u Jekatěrinburgu,...

Bratislavskou rafinerií Slovnaft otřásl výbuch, nad městem se šíří černý dým

Bratislavskou rafinerií Slovnaft otřásl výbuch

Blízkovýchodní „NATO“. Saúdové, Turecko a Pákistán uzavřeli přelomovou dohodu

Společné setkání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a pákistánského...

Názor

„Malíř/ka“ Toyen a Největší queer Češstvo. Respekt k člověku začíná respektem k pravdě o jeho životě

Toyen. Narodila se jako Marie Čermínová (1902–1980). Jedna z nejvýznamnějších...

Sparta zřejmě přijde o kapitána. Haraslín má nabídku od Saúdů a chce ji využít

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

Lidé se rozloučili se zesnulým Knížákem. Smutečními řečníky byli Klempíř a Klaus

Poslední rozloučení se zesnulým Milanem Knížákem v pražských Strašnicích (7....

Do Česka míří 6000 balení dlouhodobě nedostatkového tamoxifenu

Tamoxifen - ilustrační snímek

Komentář

Trump zase zpeněžuje své prezidentství. Kdo zaplatí, dozví se dřív, co udělá

Donald Trump.

„Oheň je mocný a krásný.“ Žhář se přiznal k pečlivému plánování požáru u Spokane

Podezřelý ze žhářství Aaron Farinacci čeká v okresním soudním paláci ve Spokane...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.