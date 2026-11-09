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Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

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  20:09
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Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po zasedání vedení CDU. (9. listopadu 2026) | foto: Reuters

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Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum, protože Berlín jinak hrozí zablokováním jednání o budoucím rozpočtu sedmadvacítky.

Podle FT a agentury AFP to vyplývá z dopisu německého kancléře Friedricha Merze předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi.

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„Společný závazek, že všichni bez výjimky spravedlivým dílem přispějeme na pokrytí tohoto schodku, je zásadním předpokladem pro vyřešení této otázky,“ uvedl Merz, který chce, aby se téma dostalo na program neformálního summitu Evropské unie v Dublinu koncem pracovního týdne.

Podle dopisu jde také o zásadní podmínku pro jednání o jakýchkoliv dalších tématech, zejména těch s finančními dopady. Země EU nyní obtížně vyjednávají o víceletém rozpočtu bloku na roky 2028 až 2034.

FT podotýká, že Německo je největším čistým přispěvatelem do unijního rozpočtu, čehož se snaží využít k zajištění financování Ukrajiny na další roky.

Sedmadvacítka Ukrajině, která se už téměř pět let brání ruské agresi, na roky 2026 a 2027 poskytla půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Kyjev ale minulý měsíc uvedl, že to nebude stačit, a schodek na příští rok odhadl zhruba na 70 miliard eur (1,7 bilionu Kč).

EU se zavázala pokrýt část tohoto schodku, konkrétně 45 miliard eur, zatím však není jasné, jakým způsobem prostředky zajistí. Česko, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko daly najevo, že nebudou poskytovat další finanční pomoc Kyjevu.

Německo nechce nést finanční břemeno samo a poukazuje na to, že dvoustranná pomoc Ukrajině, zejména vojenská, už nyní z velké části spočívá na jeho bedrech. Berlín, Haag a další pravidelně kritizují některé státy EU včetně Paříže za nízké finanční příspěvky.

Česko, Slovensko a Maďarsko si u půjčky 90 miliard eur vyjednaly výjimku z garancí.

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