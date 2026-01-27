Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

„Nyní nadešel čas na dvourychlostní Evropu,“ řekl v úterý Klingbeil na akci, kterou pořádal v Berlíně deník Die Welt.
V dopise, který německý činitel adresoval svým unijním protějškům, ministr pozval partnery z Francie, Polska, Španělska, Itálie a Nizozemska na středeční videokonferenci.
Na ní by měli probrat ambiciózní a konkrétní program pro posílení suverenity, odolnosti a konkurenceschopnosti Evropy.
„Aby Evropa přežila v čím dál tím nepředvídatelnější geopolitické situaci, musí se stát silnější a odolnější,“ píše Klingbeil. Dodává, že pokračovat jako dosud není možné.
Ministr financí největší unijní ekonomiky píše, že nový blok musí urychlit práci na unii úspor a investic, aby se vytvořily lepší podmínky pro financování evropských podniků.
Chce posílit roli eura, omezit byrokracii a posílit suverenitu v oblasti plateb. Klingbeil také vyzývá k lepší spolupráci mezi členskými státy a k pevnému zakotvení obrany jako priority v příštím víceletém rozpočtu EU.
Požaduje také, aby EU zapracovala na odolnosti dodavatelského řetězce pro kritické minerály.