Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by spolupracovaly například na poli kapitálových trhů, investic do obrany a na zajišťování klíčových surovin. Vyplývá z dopisu německého ministra financí Larse Klingbeila.
Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře a ministra financí Larse Klingbeila a ministryni práce Bärbel Basovou. (27. června 2025) | foto: Reuters

Lars Klingbeil, spolupředseda sociálních demokratů (SPD). (19. září 2022)
„Nyní nadešel čas na dvourychlostní Evropu,“ řekl v úterý Klingbeil na akci, kterou pořádal v Berlíně deník Die Welt.

V dopise, který německý činitel adresoval svým unijním protějškům, ministr pozval partnery z Francie, Polska, Španělska, Itálie a Nizozemska na středeční videokonferenci.

Na ní by měli probrat ambiciózní a konkrétní program pro posílení suverenity, odolnosti a konkurenceschopnosti Evropy.

„Aby Evropa přežila v čím dál tím nepředvídatelnější geopolitické situaci, musí se stát silnější a odolnější,“ píše Klingbeil. Dodává, že pokračovat jako dosud není možné.

Ministr financí největší unijní ekonomiky píše, že nový blok musí urychlit práci na unii úspor a investic, aby se vytvořily lepší podmínky pro financování evropských podniků.

Chce posílit roli eura, omezit byrokracii a posílit suverenitu v oblasti plateb. Klingbeil také vyzývá k lepší spolupráci mezi členskými státy a k pevnému zakotvení obrany jako priority v příštím víceletém rozpočtu EU.

Požaduje také, aby EU zapracovala na odolnosti dodavatelského řetězce pro kritické minerály.

