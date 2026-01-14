„Podpořme domácí výrobu.“ Německý ministr vyzval k evropskému patriotismu

Německý ministr financí Lars Klingbeil ve středu vyzval k nové éře „evropského patriotismu“ s cílem ochránit evropské ekonomické zájmy. Navrhuje například, aby podniky pobírající státní podporu měly za povinnost zachovávat pracovní místa v Evropě a aby veřejný sektor při svých nákupech preferoval zboží vyrobené v Evropě. Informovala o tom agentura Reuters.
Lars Klingbeil, spolupředseda sociálních demokratů (SPD). (19. září 2022)

Evropa podle Klingbeila musí zásadně přehodnotit svůj postoj, protože tradiční aliance se rozpadají a obchod se čím dál více využívá jako zbraň.

„Potřebujeme více evropského patriotismu,“ uvedl Klingbeil na přednášce v Německém institutu pro hospodářský výzkum (DIW) v Berlíně. „To znamená využívat při veřejných investicích zboží vyrobené v Evropě,“ dodal.

„Transatlantická aliance, jak jsme ji znali, se rozpadá,“ varoval ministr. Upozornil, že nová národní bezpečnostní strategie amerického prezidenta Donalda Trumpa ukazuje, že Spojené státy „se politicky a kulturně odvracejí od Evropy“.

Klingbeilovy výroky přicházejí jen několik dnů poté, co německý prezident Frank-Walter Steinmeier důrazně kritizoval nynější zahraniční politiku Spojených států hovořil o rozpadu hodnot, na kterých je vybudován světový řád.

Ministr upozornil, že obchod se prostřednictvím subvencí, cel a dalších opatření čím dále více využívá jako zbraň, což má negativní dopad na německé hospodářství zaměřené na export.

Německá ekonomika v letech 2023 a 2024 klesala. Spolková vláda sice předpokládá, že vloni se hospodářský růst v Německu obnovil, jeho tempo však odhaduje pouze na 0,2 procenta.

V letošním roce očekává vláda zrychlení růstu na 1,3 procenta. Předpokládá se, že hospodářský růst v Německu podpoří rozsáhlé vládní investice do obrany a infrastruktury.

„Musíme se stát silnějšími a suverénnějšími, abychom se nestali pouhými pěšáky velmocí,“ uvedl Klingbeil.

Nastínil rovněž strategii zaměřenou na posílení evropské jednoty, diverzifikaci obchodních partnerství a ochranu evropských trhů před nepoctivou konkurencí, píše Reuters.

