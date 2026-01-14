„Podpořme domácí výrobu.“ Německý ministr vyzval k evropskému patriotismu

Evropa podle Klingbeila musí zásadně přehodnotit svůj postoj, protože tradiční aliance se rozpadají a obchod se čím dál více využívá jako zbraň.
„Potřebujeme více evropského patriotismu,“ uvedl Klingbeil na přednášce v Německém institutu pro hospodářský výzkum (DIW) v Berlíně. „To znamená využívat při veřejných investicích zboží vyrobené v Evropě,“ dodal.
„Transatlantická aliance, jak jsme ji znali, se rozpadá,“ varoval ministr. Upozornil, že nová národní bezpečnostní strategie amerického prezidenta Donalda Trumpa ukazuje, že Spojené státy „se politicky a kulturně odvracejí od Evropy“.
Klingbeilovy výroky přicházejí jen několik dnů poté, co německý prezident Frank-Walter Steinmeier důrazně kritizoval nynější zahraniční politiku Spojených států hovořil o rozpadu hodnot, na kterých je vybudován světový řád.
Ministr upozornil, že obchod se prostřednictvím subvencí, cel a dalších opatření čím dále více využívá jako zbraň, což má negativní dopad na německé hospodářství zaměřené na export.
Německá ekonomika v letech 2023 a 2024 klesala. Spolková vláda sice předpokládá, že vloni se hospodářský růst v Německu obnovil, jeho tempo však odhaduje pouze na 0,2 procenta.
V letošním roce očekává vláda zrychlení růstu na 1,3 procenta. Předpokládá se, že hospodářský růst v Německu podpoří rozsáhlé vládní investice do obrany a infrastruktury.
„Musíme se stát silnějšími a suverénnějšími, abychom se nestali pouhými pěšáky velmocí,“ uvedl Klingbeil.
Nastínil rovněž strategii zaměřenou na posílení evropské jednoty, diverzifikaci obchodních partnerství a ochranu evropských trhů před nepoctivou konkurencí, píše Reuters.