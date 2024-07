Německé dráhy kompenzují ztráty. Chtějí zrušit třicet tisíc pracovních míst

Oznámení o propouštění přišlo poté, co firma uvedla, že v prvním pololetí prohloubila ztrátu na 1,2 miliardy eur (30,5 miliardy Kč) ze 71 milionů eur ve stejném období loni. Způsobily to rozsáhlé investice do oprav železniční sítě, stávky a špatné počasí.

„Celkové snížení počtu zaměstnanců odpovídá zhruba přirozené fluktuaci za dva roky,“ dodal Holle. Zejména digitalizace spolu s automatizací by podle něj měly v budoucnu umožnit, aby administrativní procesy vykonávalo méně zaměstnanců. Předseda představenstva Richard Lutz pak zdůraznil, že tam, kde bude potřeba, bude firma zaměstnance i nadále přijímat.

Společnost současně mírně zhoršila výhled provozního zisku a tržeb na letošní rok. Nyní očekává, že upravený zisk před úroky a zdaněním bude činit zhruba jednu miliardu eur, zatímco v březnu firma očekávala zisk více než jednu miliardu eur. Tržby DB odhaduje zhruba na stejně úrovni jako loni, kdy činily 45 miliard eur. To je o dvě miliardy méně, než firma čekala doposud.

Po více než deseti letech nedostatečných investic zahájily německé železnice rozsáhlé opravy svých tratí, přejezdů a trolejového vedení, které potrvají roky a které způsobují velká zpoždění a rušení vlaků. K problémům přispělo i loňské zavedení jízdenky, která umožňuje cestovat všemi regionálními a lokálními vlaky za 49 eur měsíčně. Výrazně tak vzrostl počet cestujících.

Napjatou situaci v osobní i nákladní dopravě v prvním pololetí zhoršilo také špatné počasí a stávky zaměstnanců, které na několik dní přerušily provoz na železnici. Stávky stály firmu zhruba 300 milionů eur.

Spolkové dráhy uvedly, že investovaly v prvním pololetí do železničních sítí a služeb čtyři miliardy eur. To bylo o 35 procent víc než loni.