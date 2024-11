Odbory VW chystají stávky a velký boj o místa, zavírání továren a platy

Vedení VW odmítlo vyloučit možnost, že se v Německu budou zavírat koncernové továrny, sdělil vyjednavač odborového svazu IG Metall Thorsten Gröger. Dodal ale, že rozhovory budou pokračovat 9. prosince.

Přestože se vyjednávacím stranám nepodařilo najít shodu, vedení automobilky projevilo ochotu vyjednávat na základě koncepce, kterou nedávno představil IG Metall. Odboráři se nyní varovnými stávkami budou snažit zvýšit tlak na vedení největší evropské automobilky.

Rozdíl ve vyjednávacích pozicích mezi oběma stranami je „stále obrovský“, řekl Gröger agentuře DPA. Proto je podle něj nyní třeba zvýšit tlak na VW.

Upozornil, že Volkswagen i po třetím kole kolektivního vyjednávání nechal otevřenou možnost uzavření závodů a hromadného propouštění. Proto je podle něj třeba zvýšit tlak na firmu. Jak dlouhý a závažný spor bude podle něj záleží na Volkswagenu.

„Pokud to bude nutné, půjde o pracovní spor, jaký Německo nezažilo už desítky let,“ uvedl a dodal: „Můžete si být jisti, že to bude v takovém měřítku, aby bylo firmě naprosto, naprosto jasné, že to jako IG Metall a zaměstnanci Volkswagenu myslíme vážně.“

Před sálem ve Volkswagen Areně ve Wolfsburgu, kde se ve čtvrtek 21. listopadu konalo třetí kolo jednání mezi vedením společnosti a odbory, se sešlo přibližně 6000 zaměstnanců. Podle agentury DPA to byli lidé ze všech deseti německých závodů automobilky. Domáhali se zachování všech německých továren automobilky.

Zástupci zaměstnanců omezené stávky jednomyslně odsouhlasili.

Stávky mají z počátku trvat pouze několik hodin. Podrobnosti o termínech a místech, kterých se stávky dotknou, zatím odbory neuvedly. Členové odborů by ale později mohli přijít s návrhem 24hodinové nebo delší stávky.

Volkswagen požaduje snížení mezd zaměstnanců v německých továrnách značky VW o deset procent. Uvádí, že potřebuje snížit náklady a zvýšit zisk, aby uhájil svůj podíl na trhu, kde čelí levné konkurenci z Číny a poklesu poptávky po evropských automobilech.

Provozní zisk Volkswagenu ve třetím čtvrtletí meziročně klesl o 42 procent na 2,86 miliardy eur (72,5 miliardy Kč) při tržbách 78,5 miliardy eur. Na vině byl slabý výkon hlavní stejnojmenné značky osobních vozů a vysoké náklady, včetně výdajů na modernizaci modelů.

Volkswagen je největším soukromým zaměstnavatelem v Německu. V září formálně vypověděl dohodu o zajištění pracovních míst, která bránila propuštění zaměstnanců v jeho německých podnicích. Dohoda platila od roku 1994. Propouštět by mohl začít od poloviny roku 2025. Automobilka také hrozí tím, že by mohla poprvé v 87leté historii uzavřít závody v Německu.

Prosincové stávky budou prvními rozsáhlými stávkami ve VW od roku 2018. Tehdy kvůli mzdám vyšlo do ulic přes 50 000 zaměstnanců.