Vyšší věk odchodu do důchodu. Zpřísnění předčasných důchodů. A hlavně nový způsob financování penzí, který doplní ten stávající. Německo chystá rozsáhlou důchodovou reformu, jejímž hlavním cílem je umožnit fungování důchodového systému i poté, co do důchodu odejdou silné ročníky.
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Německo i Česko čeká odchod silných ročníků do důchodu
V Německu se hodně dětí začalo rodit zhruba v polovině 50. let minulého století. Trend postupně sílil v 60. letech a skončil rokem 1969, kdy nastal Pillenknick, pilulkový zlom. Tento propad porodnosti nese název po antikoncepční pilulce, která do Německa pronikla v 60. letech a postupně se stala velmi oblíbenou. Ve skutečnosti dnes demografové připisují snížení porodnosti více příčinám, každopádně má Německo své silné ročníky narozené v letech 1955 až 1969. Ti nejstarší z babyboomers už začali do důchodu odcházet, největší nápor na německý důchodový systém přijde v nejbližších letech.
Němečtí baby boomers a české Husákovy děti
Kdy početné generace dosahují řádného důchodového věku
Zdroje: Německý sociální zákoník , Česká správa sociálního zabezpečení .
V Česku je situace obdobná, jen o deset až patnáct let zpožděná. Husákovy děti, jak se nazývají lidé narození v 70. letech, půjdou do penze v letech 2034 až 2046. Ročník 1974, považovaný za nejsilnější, dosáhne důchodového věku v letech 2039 a 2040. Tyto roky nemusí být u každého stejné, v Česku záleží například i na počtu vychovaných dětí u žen (jen pro ročníky 1973 a starší), roli hraje i možnost předčasného důchodu, který lze využít až tři roky před důchodovým věkem.
V Německu jsou babyboomers nyní ve věku 56 až 71 let. Část jich tedy do penze již odešla, většina jich má ale odchod do důchodu teprve před sebou. Za nejsilnější ročník je považován 1964, kdy se narodilo 1 357 304 dětí. Řádného důchodového věku dosáhnou tito lidé v roce 2031. Podobně vysoké jsou ale počty lidí, kteří půjdou do penze od roku 2029.
|Rok
|Počet narozených dětí
|Předpokládaný odchod do důchodu
|1962
|1 316 534
|2029
|1963
|1 355 595
|2030
|1964
|1 357 304
|2031
|1965
|1 325 386
|2032
Německá důchodová reforma
Německá vláda se na problém s odchodem silných ročníků do důchodu chystá předem. Důchodová komise představila 33 doporučení, která mohou pomoci situaci ekonomicky zvládnout. Kancléř Friedrich Merz oznámil, že doporučení komise budou přetavena do legislativních návrhů.
Původně plánoval, že některé by mohly být schválené do konce letošního roku, později ale tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Bärbela Basová uvedla, že část změn se bude legislativně řešit teprve na na jaře příštího roku. Co konkrétně chce německá vláda zavést?
Kromě dílčích úprav, které mají snížit náklady na penze, je to i naprostá novinka: zavedení investičního důchodu po vzoru Švédska.
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Investiční důchod a dodatečné příspěvky
V současné době je německý důchodový systém, podobně jako ten český, financován průběžně. Lidé, kteří jsou ekonomicky aktivní, do něj odvádějí platby, z nichž se platí penze starší generaci. Investiční důchod by znamenal, že by financování penzí našlo další, i když pouze dílčí zdroj.
Pracující lidé by do systému odváděli další peníze navíc. Ty by šly do investování na kapitálových trzích a výnos z nich by pomohl financovat důchody. Doporučení je známo pod názvem Gesetzliche Kapitalrente. Myšlenka je taková, že každý by takto „pomáhal“ sám sobě, peníze by totiž šly primárně na jeho vlastní důchod.
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Z toho, co známe v Česku, se toto řešení nejvíc blíží dobrovolnému penzijnímu spoření. V Německu by ale bylo toto opatření povinné, byla by určena částka, která do něj odchází. Peníze z tohoto systému by nešlo vybrat předem ani je převést na jinou osobu, dokonce by nepodléhaly dědictví.
Konkrétní částka, která by měla směřovat do Gesetzliche Kapitalrente, by byla u každého odvozena od jeho příjmů. Platila by se dvě procenta hrubého výdělku. Doporučení komise počítá s tím, že zpočátku by se odvádělo jen půl procenta a postupně by se procentní sazba zvyšovala na cílová dvě procenta. Pro lidi, kteří půjdou do důchodu již brzy, by navíc platily přechodné podmínky, kdy by jim to, co si nestihli takto „naspořit“, mohl například dorovnat stát.
Otázkou také je, zda by část nového dvouprocentního odvodu platili zaměstnavatelé. Doporučení komise navrhuje dvě procenta rozdělit rovným dílem mezi zaměstnance a zaměstnavatele. Tyto záležitosti budou zřejmě předmětem politické debaty a je otázka, v jaké podobě se do výsledného zákona dostanou.
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Automatické zvyšování důchodového věku
Do roku 2012 byl důchodový věk v Německu stanovený na 65 let. Od té doby se postupně zvyšuje, a to až na 67 let. Zpočátku se věk odchodu do důchodu zvyšoval o jeden měsíc ročně, od roku 2024 se tempo zdvojnásobilo.
Dosud cílová hranice 67 let se bude poprvé vztahovat na ročník 1964, který jí dosáhne v roce 2031. Nyní se jedná o prolomení hranice 67 let. Nový strop určený není.
V Česku se do reformy důchodů ve velkém pustila vláda Petra Fialy. Prolomila hranici 65 let. Podle současně platných zákonů se věk odchodu do důchodu bude postupně zvyšovat až na 67 let. Současná vláda Andreje Babiše zatím však jde opačným směrem. V programovém prohlášení slíbila, že hodlá důchodový věk zastropovat opět na 65 letech. Zatím se však tento slib nepromítl do návrhu změny zákona.
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Přísnější předčasné důchody
Dalším opatřením, které navrhuje německá důchodová komise, je zpřísnění předčasných důchodů. Nyní je možné do nich jít v 63 letech, nově by to bylo až v 64 letech.
Navíc v Německu existuje možnost, jak jít do předčasného důchodu, aniž by byl krácený. Je to tak u lidí, kteří odpracovali 45 či více let. Nyní je na stole otázka, zda krácení nezavést i v tomto případě.
V Česku byly předčasné důchody zpřísněné již v minulosti. Například místo pěti let před dosažením důchodového věku do nich teď lze jít pouze o tři roky dřív. Zvýšila se také doba, kterou musejí mít zájemci o předčasný důchod odpracovanou, a to na 40 let. Krácení je pro všechny, a to 1,5 procenta za každých započatých 90 dnů předčasného odchodu.
Od letošního roku platí zvýhodnění pro lidi s 45 odpracovanými lety. Krácení je u nich poloviční, tedy 0,75 procenta za 90 dní. Dříve žádnou takovou výhodu neměli.
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Jak se Česko chystá na důchod Husákových dětí
V Česku v současné době platí několik změn, které zavedla Fialova vláda, a které měly připravit státní kasu na odchod Husákových dětí do penze. Některé změny jsou již platné, ale účinnosti teprve nabudou, pokud mezitím současná vláda nerozhodne jinak.
Další změny chystá současné ministerstvo práce a sociálních věcí, vedené Alešem Juchelkou. Je to například odměna za práci v důchodu v podobně započítání odpracované doby do výpočtu procentní výměry důchodu.
Generace Husákových dětí a jejich odchod do důchodu
Kdy jednotlivé ročníky dosáhnou řádného důchodového věku podle dvou variant.
Varianta navrhovaná současnou vládou
(postupné zvyšování důchodového věku na 67 let)
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení . Stav legislativy k listopadu 2026.
Některé navrhované změny, které mají platit od začátku roku 2027, budou ještě procházet legislativním procesem. Nyní jsou ve Sněmovně. K mnohým z nich připravil pozměňovací návrhy bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Jaká varianta nakonec projde, není jisté.
Níže přinášíme přehled změn v důchodech, které už platí nebo které jsou v plánu.
|Opatření
|V jakém je stavu
|Postupné zvyšování důchodového věku nad 65 let až na 67 let
|Platí od roku 2025, současná vláda plánuje návrat ke stropu 65 let.
|Zpřísnění předčasných důchodů
|Platí od 2023, podmínka 40 let pojištění od října 2024.
|Zpomalení valorizací důchodů
|Platí od října 2023, nová vláda připravuje částečné změny.
|Postupné snížení výpočtu nově přiznávaných důchodů
|Probíhá od roku 2026 do roku 2035.
|Sleva 6,5 % na pojistném pracujících důchodců.
|Platí od ledna 2025.
|Výhodnější předčasný důchod po 45 letech pojištění
|Platí od ledna 2026.
|Vyšší minimální důchody
|Platí od ledna 2026.
|Změny výchovného a ocenění péče o děti
|Schváleno, účinnost od ledna 2027,
|Dobrovolné sdílení důchodových základů mezi manželi
|Schváleno, účinnost od ledna 2027.
|Návrat nejvyššího důchodového věku na 65 let
|Avizovaná změna, plánovaná účinnost 2028.