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Německo chystá radikální změnu důchodového systému. Do penze půjdou silné ročníky

Pavla Žáková
  6:36
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V Německu chystají důchodovou reformu, která umožní ufinancovat důchody po odchodu nejsilnějších ročníků do penze. Česko čeká podobná situace za několik let, až půjdou do důchodu Husákovy děti. | foto: Redakce s použitím AI

V Německu začali brát vážně to, co Česko čeká za 10 a více let. Do důchodu tam míří nejsilnější ročníky, které se na rozdíl od českých Husákových dětí nenarodily v 70. letech, ale už o mnoho let dřív. Důchodová komise tam doporučila 33 opatření, jak jejich důchody ufinancovat. Do zákonů se mají promítnout v příštím roce.

Vyšší věk odchodu do důchodu. Zpřísnění předčasných důchodů. A hlavně nový způsob financování penzí, který doplní ten stávající. Německo chystá rozsáhlou důchodovou reformu, jejímž hlavním cílem je umožnit fungování důchodového systému i poté, co do důchodu odejdou silné ročníky.

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Německo i Česko čeká odchod silných ročníků do důchodu

V Německu se hodně dětí začalo rodit zhruba v polovině 50. let minulého století. Trend postupně sílil v 60. letech a skončil rokem 1969, kdy nastal Pillenknick, pilulkový zlom. Tento propad porodnosti nese název po antikoncepční pilulce, která do Německa pronikla v 60. letech a postupně se stala velmi oblíbenou. Ve skutečnosti dnes demografové připisují snížení porodnosti více příčinám, každopádně má Německo své silné ročníky narozené v letech 1955 až 1969. Ti nejstarší z babyboomers už začali do důchodu odcházet, největší nápor na německý důchodový systém přijde v nejbližších letech.

Němečtí baby boomers a české Husákovy děti

Kdy početné generace dosahují řádného důchodového věku

Německo Narození 1955–1969
2020–2036
Nejsilnější ročník 1964 dosáhne řádného důchodového věku v roce 2031.
Česko Narození 1973–1979
2038–2046
Nejsilnější ročník 1974 dosáhne řádného důchodového věku v letech 2039–2040.
2020 2030 2040 2046
Poznámka: Graf ukazuje období dosažení řádného důchodového věku podle právních předpisů platných v listopadu 2026, nikoliv skutečný počet odchodů do penze. Předčasné důchody nejsou zahrnuty.
Zdroje: Německý sociální zákoník , Česká správa sociálního zabezpečení .

V Česku je situace obdobná, jen o deset až patnáct let zpožděná. Husákovy děti, jak se nazývají lidé narození v 70. letech, půjdou do penze v letech 2034 až 2046. Ročník 1974, považovaný za nejsilnější, dosáhne důchodového věku v letech 2039 a 2040. Tyto roky nemusí být u každého stejné, v Česku záleží například i na počtu vychovaných dětí u žen (jen pro ročníky 1973 a starší), roli hraje i možnost předčasného důchodu, který lze využít až tři roky před důchodovým věkem.

V Německu jsou babyboomers nyní ve věku 56 až 71 let. Část jich tedy do penze již odešla, většina jich má ale odchod do důchodu teprve před sebou. Za nejsilnější ročník je považován 1964, kdy se narodilo 1 357 304 dětí. Řádného důchodového věku dosáhnou tito lidé v roce 2031. Podobně vysoké jsou ale počty lidí, kteří půjdou do penze od roku 2029.

Silné ročníky v Německu
RokPočet narozených dětíPředpokládaný odchod do důchodu
19621 316 5342029
19631 355 5952030
19641 357 3042031
19651 325 3862032

Německá důchodová reforma

Německá vláda se na problém s odchodem silných ročníků do důchodu chystá předem. Důchodová komise představila 33 doporučení, která mohou pomoci situaci ekonomicky zvládnout. Kancléř Friedrich Merz oznámil, že doporučení komise budou přetavena do legislativních návrhů.

Původně plánoval, že některé by mohly být schválené do konce letošního roku, později ale tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Bärbela Basová uvedla, že část změn se bude legislativně řešit teprve na na jaře příštího roku. Co konkrétně chce německá vláda zavést?

Kromě dílčích úprav, které mají snížit náklady na penze, je to i naprostá novinka: zavedení investičního důchodu po vzoru Švédska.

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Investiční důchod a dodatečné příspěvky

V současné době je německý důchodový systém, podobně jako ten český, financován průběžně. Lidé, kteří jsou ekonomicky aktivní, do něj odvádějí platby, z nichž se platí penze starší generaci. Investiční důchod by znamenal, že by financování penzí našlo další, i když pouze dílčí zdroj.

Pracující lidé by do systému odváděli další peníze navíc. Ty by šly do investování na kapitálových trzích a výnos z nich by pomohl financovat důchody. Doporučení je známo pod názvem Gesetzliche Kapitalrente. Myšlenka je taková, že každý by takto „pomáhal“ sám sobě, peníze by totiž šly primárně na jeho vlastní důchod.

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Z toho, co známe v Česku, se toto řešení nejvíc blíží dobrovolnému penzijnímu spoření. V Německu by ale bylo toto opatření povinné, byla by určena částka, která do něj odchází. Peníze z tohoto systému by nešlo vybrat předem ani je převést na jinou osobu, dokonce by nepodléhaly dědictví.

Konkrétní částka, která by měla směřovat do Gesetzliche Kapitalrente, by byla u každého odvozena od jeho příjmů. Platila by se dvě procenta hrubého výdělku. Doporučení komise počítá s tím, že zpočátku by se odvádělo jen půl procenta a postupně by se procentní sazba zvyšovala na cílová dvě procenta. Pro lidi, kteří půjdou do důchodu již brzy, by navíc platily přechodné podmínky, kdy by jim to, co si nestihli takto „naspořit“, mohl například dorovnat stát.

Otázkou také je, zda by část nového dvouprocentního odvodu platili zaměstnavatelé. Doporučení komise navrhuje dvě procenta rozdělit rovným dílem mezi zaměstnance a zaměstnavatele. Tyto záležitosti budou zřejmě předmětem politické debaty a je otázka, v jaké podobě se do výsledného zákona dostanou.

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Automatické zvyšování důchodového věku

Do roku 2012 byl důchodový věk v Německu stanovený na 65 let. Od té doby se postupně zvyšuje, a to až na 67 let. Zpočátku se věk odchodu do důchodu zvyšoval o jeden měsíc ročně, od roku 2024 se tempo zdvojnásobilo.

Dosud cílová hranice 67 let se bude poprvé vztahovat na ročník 1964, který jí dosáhne v roce 2031. Nyní se jedná o prolomení hranice 67 let. Nový strop určený není.

V Česku se do reformy důchodů ve velkém pustila vláda Petra Fialy. Prolomila hranici 65 let. Podle současně platných zákonů se věk odchodu do důchodu bude postupně zvyšovat až na 67 let. Současná vláda Andreje Babiše zatím však jde opačným směrem. V programovém prohlášení slíbila, že hodlá důchodový věk zastropovat opět na 65 letech. Zatím se však tento slib nepromítl do návrhu změny zákona.

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Přísnější předčasné důchody

Dalším opatřením, které navrhuje německá důchodová komise, je zpřísnění předčasných důchodů. Nyní je možné do nich jít v 63 letech, nově by to bylo až v 64 letech.

Navíc v Německu existuje možnost, jak jít do předčasného důchodu, aniž by byl krácený. Je to tak u lidí, kteří odpracovali 45 či více let. Nyní je na stole otázka, zda krácení nezavést i v tomto případě.

V Česku byly předčasné důchody zpřísněné již v minulosti. Například místo pěti let před dosažením důchodového věku do nich teď lze jít pouze o tři roky dřív. Zvýšila se také doba, kterou musejí mít zájemci o předčasný důchod odpracovanou, a to na 40 let. Krácení je pro všechny, a to 1,5 procenta za každých započatých 90 dnů předčasného odchodu.

Od letošního roku platí zvýhodnění pro lidi s 45 odpracovanými lety. Krácení je u nich poloviční, tedy 0,75 procenta za 90 dní. Dříve žádnou takovou výhodu neměli.

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Jak se Česko chystá na důchod Husákových dětí

V Česku v současné době platí několik změn, které zavedla Fialova vláda, a které měly připravit státní kasu na odchod Husákových dětí do penze. Některé změny jsou již platné, ale účinnosti teprve nabudou, pokud mezitím současná vláda nerozhodne jinak.

Další změny chystá současné ministerstvo práce a sociálních věcí, vedené Alešem Juchelkou. Je to například odměna za práci v důchodu v podobně započítání odpracované doby do výpočtu procentní výměry důchodu.

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Kdy jednotlivé ročníky dosáhnou řádného důchodového věku podle dvou variant.

Při důchodovém věku 65 let
Varianta navrhovaná současnou vládou
Podle zákona z roku 2024
(postupné zvyšování důchodového věku na 67 let)
1973
2038
2038–2039
1974
2039
2039–2040
1975
2040
2040–2041
1976
2041
2041–2042
1977
2042
2043
1978
2043
2044–2045
1979
2044
2045–2046
2038 2041 2044 2047
Poznámka: Barevné úseky znázorňují přibližné období, v němž lidé daného ročníku dosáhnou řádného důchodového věku. Nejde o počty odchodů do důchodu. Varianta 65 let zatím není schváleným zákonem. Zobrazení nezahrnuje předčasné důchody. Od ročníku 1973 je důchodový věk stejný pro muže i ženy bez ohledu na počet dětí.
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení . Stav legislativy k listopadu 2026.

Některé navrhované změny, které mají platit od začátku roku 2027, budou ještě procházet legislativním procesem. Nyní jsou ve Sněmovně. K mnohým z nich připravil pozměňovací návrhy bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Jaká varianta nakonec projde, není jisté.

Níže přinášíme přehled změn v důchodech, které už platí nebo které jsou v plánu.

Plánovaná opatření v souvislosti s důchody v Česku
OpatřeníV jakém je stavu
Postupné zvyšování důchodového věku nad 65 let až na 67 letPlatí od roku 2025, současná vláda plánuje návrat ke stropu 65 let.
Zpřísnění předčasných důchodůPlatí od 2023, podmínka 40 let pojištění od října 2024.
Zpomalení valorizací důchodůPlatí od října 2023, nová vláda připravuje částečné změny.
Postupné snížení výpočtu nově přiznávaných důchodůProbíhá od roku 2026 do roku 2035.
Sleva 6,5 % na pojistném pracujících důchodců.Platí od ledna 2025.
Výhodnější předčasný důchod po 45 letech pojištěníPlatí od ledna 2026.
Vyšší minimální důchodyPlatí od ledna 2026.
Změny výchovného a ocenění péče o dětiSchváleno, účinnost od ledna 2027,
Dobrovolné sdílení důchodových základů mezi manželiSchváleno, účinnost od ledna 2027.
Návrat nejvyššího důchodového věku na 65 letAvizovaná změna, plánovaná účinnost 2028.
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