Německý kancléř tlačí nižší daně potravin. Inflace neustoupí, varují odborníci

Letos v listopadu dosáhla inflace v Německu 2,2 procenta, když proti říjnovým dvěma procentům mírně zrychlila. Před dvěma lety se však míra inflace v Německu vyšplhala téměř na devět procent.

Scholz, který se uchází o druhé funkční období v křesle kancléře, v úterý večer v rozhovoru uvedl, že je pro snížení DPH na potraviny každodenní spotřeby ze 7 na 5 procent. „Pomohlo by to mnoha lidem, kteří vydělávají velmi málo peněz, a nepředstavovalo by to nadměrnou zátěž pro spolkový rozpočet,“ uvedl Scholz veřejnoprávní televizi ARD.

Snížená sazba DPH ve výši 7 procent se v Německu vztahuje na mnoho potravin a zboží denní potřeby. Ostatní výrobky a služby, jako jsou farmaceutické výrobky, oblečení a knihy, jsou zdaněny základní sazbou 19 procent.

Podle Scholze se lidé v Německu stále ještě vzpamatovávají z událostí posledních let. „Velká válka v našem sousedství přinesla strašné důsledky pro naši ekonomiku, když najednou chyběla polovina plynu,“ řekl Scholz. Země podle něj dokázala energetické problémy překonat, ale stále se potýká s jejich následky.

Německo zůstane průmyslovým centrem

Scholzova vláda sociálních demokratů a zelených nemá ve Spolkovém sněmu většinu, příští týden budou poslanci hlasovat o důvěře v kancléře. Podle očekávání ji Scholz nedostane a na konci února budou předčasné volby. V nich se zřejmě nejsilnější stranou stane opoziční křesťansko-demokratická konzervativní unie CDU/CSU.

Na současnou německou vládu se již delší dobu snáší kritika, podle mnohých nedokáže nic prosadit a její kroky jsou show pro voliče. Na přijetí konkrétních podpůrných opatření totiž chybí současné Scholzově vládě většina v parlamentu.

Scholz se také v uplynulých dnech vyjádřil proti zavírání závodů Volkswagenu. „Není to správná cesta,“ okomentoval, Německý kancléř řekl, že největší evropská automobilka má a odpovědnost vůči svým zaměstnancům. A dodal, že ke složité situaci přispěla špatná rozhodnutí manažerů.

„Německo je průmyslovým centrem a zůstane jím i nadále,“ řekl. Schůze s vedením se zúčastnilo zhruba 8 000 z celkových asi 12 000 zaměstnanců. Volkswagen momentálně vede se zaměstnanci ostrý spor o snížení platů a možné uzavření závodu s cílem čelit vysokým nákladům v Německu a masivně levnější asijským rivalům vstupujícím do Evropy. Obě strany v pondělí zahájily čtvrté kolo jednání.

Německo po rozpadu dosavadní koalice míří k předčasným volbám, přičemž ekonomická stagnace a migrace patří mezi klíčová témata politických kampaní. Krajně pravicové i levicové strany, které volají po přísných omezeních pro cizince, v průzkumech veřejného mínění silně rostou.