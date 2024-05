Německo chce ukládat oxid uhličitý na dno moře, jednat o tom bude parlament

Návrh zákona, na němž se vláda dohodla a o kterém bude jednat parlament, považuje za hlavní možné úložiště dno Severního moře, umožní ale skladování CO 2 také na pevnině.

O změně zákonů tak, aby bylo možné ukládat oxid uhličitý pod zem, hovořil ministr hospodářství Robert Habeck již v únoru. Zásadní změnu postoje k ukládání látky tehdy zdůvodnil snahou dosáhnout do roku 2045 uhlíkové neutrality. To je stav, kdy se do ovzduší nebude vypouštět více skleníkových plynů, než kolik jich může být technicky uskladněno nebo kolik příroda může sama vstřebat.

Klíčová strategie, kterou Habeck tehdy představil a se kterou nyní vláda souhlasila, otevře výlučné ekonomické zóny Německa v Severním a Baltském moři, kde by případně mohla vzniknout úložná místa. Pro Německo je to významný posun, protože ukládání uhlíku – které se zhruba před deseti lety setkalo s masivními protesty – bylo v zemi prakticky zakázáno.

Kritici této metody argumentují vysokými náklady, které si zachycování a ukládání CO 2 vyžádá. Uvádějí také, že vtlačování oxidu uhličitého do pískovce může kvůli vysokým tlakům vyvolat menší zemětřesení. Z pórovitého pískovce ale může část uloženého CO 2 uniknout a svou kyselostí ovlivnit okolní prostředí.

Evropská unie na začátku února představila plán, ve kterém členské státy vyzvala k budování úložišť uhlíkových emisí. Chce tak dosáhnout cíle, aby do roku 2040 zmizelo až 400 milionů tun CO 2 . Skladování na pevnině však zůstane v Německu zakázáno, pokud vlády jednotlivých spolkových zemí výslovně nepožádají o výjimku.

Kontroverzní metoda

Zachycování a ukládání uhlíku, proces označovaný zkratkou CCS z anglického sousloví Carbon Capture and Storage, odstraňuje z atmosféry oxid uhličitý produkovaný průmyslovými procesy nebo jej zachycuje v místě vypouštění a ukládá jej pod zem. Německo na toto řešení dlouho nahlíželo jako na kontroverzní, v Norsku či Dánsku je ale možné. Zájem o tuto metodu má z německých regionů Šlesvicko-Holštýnsko, které chce dosáhnout uhlíkové neutrality již do roku 2040, tedy o pět let dříve než celá spolková republika.

Zelení ve Šlesvicku-Holštýnsku, kteří jsou v této spolkové zemi koaličním partnerem konzervativního premiéra Daniela Günthera, už v lednu vyslovili s CCS souhlas. Týkat by se to mohlo emisně náročných odvětví, jako jsou produkce cementu a spalování odpadu. Spolková země nevyloučila ani možnost podzemního ukládání CO 2 na pevnině, tedy nikoli jen pod mořským dnem.

Otevřená k ukládání oxidu uhličitého do podzemí na pevnině je i německá akademie věd, podle které tomu z vědeckého hlediska nic nebrání. „Pokud bude zaručen pečlivý průzkum, transparentní výběr místa a neustálé sledování,“ uvedla v prohlášení.